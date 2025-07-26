Takvim paylaşıldı, endişeler dile getirildi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, TBMM’de grubu bulunan siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme turunu, CHP ziyareti ile tamamladı. Kalın ve CHP lideri Özgür Özel, Özel’in TBMM’deki makamında baş başa 35 dakika görüştü. Görüşmenin ikinci bölümüne ise CHP heyeti de dahil oldu.

Kalın, CHP lideri Özgür Özel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e sunum yaptı. Toplam 1 saat 10 dakika süren sunumda Kalın, süreçte gelinen aşamayı heyet ile paylaştı.

YASAL DÜZENLEMELER

MİT Başkanı Kalın, “Sürecin dördüncü basamağı” olarak nitelendirdiği silah bırakma aşamasıyla ilgili bilgilere de sunumunda yer verdi. Toplam beş aşamalı tarif edilen sürecin beşinci aşamasının ise süreçle ilgili yasal düzenlemeler olduğunun altı çizildi. Kalın’ın, 2026’ya kadar örgütün tamamının silahsızlanmasının hedeflendiğini kaydettiği öne sürüldü.

Görüşmede güncel siyasi konular gündeme gelmezken, TBMM çatısı altında kurulacak komisyonla ilgili konuşuldu. Kalın, tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerde vurguladığı “komisyona geniş katılım beklentisini” CHP heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede de tekrarladı.

TOPLUM VİCDANI VURGUSU

CHP, süreçle ilgili endişelerini paylaştı. Barış ile sonuçlanacak bir sürece destek olunacağının altı çizildi. Buna karşın toplum vicdanını rahatsız edecek bir adımdan kaçınılması gerektiği vurgulandı. CHP heyeti, Kalın’ın temasından duyulan memnuniyeti de dile getirdi. Sürecin TBMM çatısı altında yürütülmesinin önemi görüşmede kayda geçirildi.

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HALK KAN AĞLIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazarcı esnafı ve yurttaşlarla bir araya geldi. Pazara gelen yurttaşlar ve esnaf, Özgür Özel'e ekonomi ile ilgili dert yandı. Pazara gelen yurttaşların ekonomik durumunu anlatan esnaf, "Halkımız çok zor durumda. 200 lirayla geliyor, çileğin kilosu 150 lira, 10 liralık çilek istiyor. Bir esnaf olarak içim gidiyor." dedi.

Bir başka esnaf ise, "Akşamüstü burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklar var. Millet olarak zor bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf ise Özgür Özel'e, "Pazarda bizim sattığımız domates 15 lira, köylünün eline 3 lira para geçiyor. Bu çiftçi nasıl ekecek, nasıl dikecek; bu vatandaş ne ile yiyecek? 1 kilo kiraz 500 lira. Türkiye’de yüzde 90 halk, evine 1 kilo kiraz götürememiştir." dedi.

Pazar ziyaretinde bir yurttaş, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na selam söyledi. Yurttaş, Özgür Özel'e, “İmamoğlu için 'Kayseri'den Elif Çalışkan'ın selamı var' de." dedi. İmamoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı paylaşımda, "Elif Teyzemin ellerinden öpüyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA TAZİYE ZİYARETİ

Öte yandan Özel, ikiz kardeşini kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da yer aldı.