Takvimde tasarruf yok: Diyanet’e 83,2 milyon TL’lik takvim

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunu geride bırakan dev bütçesi ve hoyrat harcamalara karşın yurttaşa, “Az ile yetinin” öğüdünde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2027 yılı takvimlerinin basım ihalesi sonuçlandı.

Başkanlığın, 2027 yılı takvimlerinin basımı için 80 milyon TL'den fazla para harcadığı öğrenildi.

2027 yılı takvimleri ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018-2027 döneminde bastırdığı takvimler için harcanan toplam para ise 365 milyon 834 bin 240 TL’ye ulaştı.

DEV İHALE

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “2027 Yılı Diyanet Takvimi” ihalesi tamamlandı. Takvimlerini İhlas Gazetecilik’e bastıran başkanlık, 2027 yılı ihalesinde de adresi değiştirmedi.

Başkanlığın İhlas Gazetecilik ile 2027 yılı takvimlerinin basımı için 22 Mayıs’ta 83 milyon 206 bin TL’lik ihale imzaladığı belirtildi. İhaleye toplam beş şirketin teklif verdiği, ihale komisyonunun üç teklifi geçersiz sayarak ihaledeki teklif sayısını ikiye düşürmesi de dikkati çekti.

İhale kapsamında toplam 2 milyon 936 bin adet takvim bastırılacağı bildirildi. Bastırılacak takvimlerin 2 milyon 800 bin adedinin blok takvim, 115 bin adedinin ise çocuk takvimi olacağı kaydedildi. Başkanlık, dev harcaması kapsamında 13 bin üçgen takvim ve 8 bin hatlı takvim de sipariş etti.

FAHİŞ ÖDEMELER

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018-2027 dönemindeki yılların takvimleri için ödediği tutarın toplamı, 365 milyon 834 bin 240 TL olarak hesaplandı. Başkanlığın takvim harcamaları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 8 milyon 561 bin TL

• 2021: 10 milyon 690 bin TL

• 2023: 38 milyon 361 bin T

• 2025: 61 milyon 677 bin TL

• 2027: 83 milyon 206 bin TL

İHALELERİN ABONESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvim ihalelerinin adeta abonesi olan İhlas Gazetecilik’in başkanlıktan aldığı ihalelerin toplam tutarı da dudak uçuklattı. Şirket, 2021-2026 döneminde Diyanet’ten 341 milyon 235 bin TL değerinde toplam 22 ihale aldı.