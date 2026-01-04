"Takvimler değişiyor, bekleyişimiz sürüyor"

Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Kayıp yakınları 1084 hafta eylemleri olan 2026 yılının ilk cumartesi gününde de gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sordu.

Burada yapılan açıklamada, "Takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişi değişmiyor. 2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun" denildi.

Açıklamada Cumartesi Anneleri’nin talepleri de sıralandı.

Talepler şu şekilde:

• Zorla kaybetme dosyalarında etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülsün, sorumlular yargı önüne çıkarılsın.

• Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkı tanınsın.

• Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanma hakkı üzerindeki Anayasa’ya aykırı kısıtlamalar ve mekân yasağı kaldırılsın.

• Gözaltında kaybetme fiili, insanlığa karşı işlenen bir suç olarak tanımlansın; önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılsın.

• Türkiye, Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetmelere Karşı Sözleşmesi’ni ve Roma Statüsü’nü imzalayıp onaylasın ve uygulasın.