Takviye edici gıdalar konuşulacak

Pandemi sonrası yaygınlaşan takviye kullanımı, ürünlerin eczane dışı kontrolsüz satış noktalarından temin edilmesi nedeniyle halk sağlığı açısından ciddi riskler yaratıyor.

Güney Ecza Kooperatifi’nin 6–7 Aralık'ta Mersin’de düzenleyeceği Güneyde Eczacılık Kongresi, bu yıl takviye edici gıdaların güvenli kullanımı ve eczacının danışmanlık rolüne odaklanıyor.

Kongreye ilişkin yapılan basın duyurusunda, eczanelerin takviye edici gıda alanında yanlış bilgiyle mücadelede eden en kritik sağlık noktası durumunda olduğu belirtilerek "Sağlığın tam anlamıyla korunması için koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra insanların sağlık okuryazarlığı seviyesinin de yükseltilmesi için çabalara ihtiyaç vardır" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörler Araştırması’na göre ülkede yaklaşık olarak her 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyinin düşük olduğu vurgulanarak "Sağlık okuryazarlığı konusunda bu ve buna benzer araştırmaların gerçekliği önümüzde duruyorken halk sağlığı acısından en kolay ulaşılabilen birinci basamak sağlık kurulusu olan eczanelerin rolü çok önemlidir. Eczacılar takviye edici gıdaların temini alanında tam donanıma sahip danışma noktasıdır. Doğadan raf ürününe uzanan yolculuk eczacı danışmanlığı ile devam etmelidir. Kontrolsüz takviye kullanımı ciddi riskler barındırıyor. Market, aktar, lisanslı olmayan satış noktaları ve internet gibi eczane dışı yerlerde satılan ürünler; danışmanlık, etkin madde standardizasyonu, hammaddenin saflığı, üretim kalitesi, doz güvenliği, ağır metal, pestisit ya da mikrobiyolojik yük gibi toksik riskler açısından çoğu zaman hiçbir güvenceye sahip değildir" ifadelerine yer verildi.

Kongrede, kendi alanında uzman 10 akademisyen ile toplam 14 sağlık profesyoneli konuşmacı olarak yer alacağı kaydedildi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz de kongrede 6 Aralık cumartesi günü 16.30-18.00 arası toksikolojik ve adli boyutları ele alacak, ayrıca söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek.