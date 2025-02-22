‘Talan Başkanlığı’nın yetkileri daraltıldı

İlayda SORKU

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin “Uludağ Alan Başkanlığı'nın Kurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne karşı açtığı iptal davasında kararını verdi. Yüksek Mahkeme, başkanlığın bazı yetkilerini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

Doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve korunması gereken taşınmaz kültürel varlıkların tespitine ilişkin yetkiler Uludağ Alan Başkanlığı’ndan alındı. Ancak, başkanlığın görev ve yetkileri ile kamulaştırmaya ilişkin maddeler iptal edilmedi.

AYM, yaşam savunucuları tarafından ‘Talan Başkanlığı’ olarak adlandırılan Uludağ Alan Başkanlığı’nın doğal sit alanları ve tabiat varlıklarına ilişkin yetkisini Anayasa’ya aykırı buldu. Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkisinde olan doğal sit alanları ve tabiat varlıklarını koruma görevi, Uludağ Alan Başkanlığı’na devredilemeyecek. Mahkeme ayrıca, başkanlığın Uludağ’daki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını tespit etme yetkisini de iptal etti. Bu yetkinin, ilgili bakanlıklar ve uzman kurumlar tarafından yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, “Başkanlığın görev ve yetkileri 7432 Sayılı Kanun ile başkanlığa verilen görev ve yetkiler kapsamındaki her türlü iş ve işlemi yürütmek” ifadesini Anayasa’ya aykırı bulmadı. Aynı şekilde, Uludağ Alanı sınırları içinde ihtiyaç duyulması halinde yapılacak kamulaştırmalara ilişkin yetki de iptal edilmedi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrası, Uludağ Alan Başkanlığı’nın yetki sınırları daraldı. Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin yetkiler yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dönerken, kamulaştırma ve idari yetkiler başkanlıkta kaldı.

Öte yandan geçen ay yine Anayasa Mahkemesi, Uludağ Alanı Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Mahkemenin iptal gerekçelerinde “Uludağ alanında işletmecilik faaliyeti izni için yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınmasının teşebbüs özgürlüğü ilkesiyle çeliştiği”, “Uludağ alanının korunmasına yönelik çevre yasaları ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası çevre sözleşmeleriyle uyumsuz” olduğu belirtildi.