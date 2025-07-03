Talan fermanına geçit yok!

HABER MERKEZİ

Meclis’e sunulan torba yasa teklifine karşı Toprağımızı Vermeyeceğiz Kampanya Grubu dün Meclis önünde basın açıklaması düzenledi.

Funda Öz Akcura, grup adına yaptığı açıklamada, "Bu topraklar, bir haritanın kenarına iliştirilmiş sınır çizgilerinden ibaret değil. Burası birlikte nefes aldığımız, gölgesinde serinlediğimiz, suyunu kana kana içtiğimiz bir yaşamın bütünüdür" dedi. "Ormanı, deresi, merası, sulak alanı, sit alanı, kıyısı, zeytinliği, merasıyla hep birlikte bir yaşam ağıdır burası" diyen Akcura, bu ağın işgal yasasıyla paramparça edilmek istendiğini kaydetti.

ÇED süreçlerinin etkisiz hâle getirildiğini; ormanların, sulak alanların, sit alanlarının ve koruma bölgelerinin maden ve enerji şirketlerinin kullanımına sunulduğunu belirten Akcura, şunları kaydetti: "Zeytinlikler kamulaştırma adı altında köylünün elinden alınıyor. Kaçak yatırımlar affediliyor, meralar tahsis ediliyor. Kamu yararı kılıfıyla şirketlerin çıkarı için halkın tapusu kâğıt parçasına dönüşüyor. Yeni düzenlemeyle, kamulaştırma belgesi tapunun yerine geçiyor. Bu, açıkça halkın mülksüzleştirilmesidir. Bu yasa teklifi yalnızca doğaya değil; adalete, eşit yurttaşlığa ve ortak geleceğimize saldırıdır. Toprak gasbıdır. Su hakkına el koymadır. Tarıma, hayvancılığa darbedir, halkın açlığa mahkûm edilmesidir. . Bize ‘Süper İzin Yasası’ diye sundukları bu teklif, aslında bir talan fermanıdır. Kimin için? Kimseye hesap vermeyen, ülkeyi kar hırsıyla yöneten az sayıda şirket için. Biz bu yasa teklifinin bir tek maddesine bile geçit vermeyeceğiz. Topraklarımızı, sularımızı, doğamızı, köylerimizi, yaşamı savunacağız."

Öte yandan, ülkenin dört bir tarafından Ankara’ya giden ve açıklamalarda bulunan yaşam savunucularına Meclis yasaklandı. Aykut Alyanak, Aydın Şimşek, Hüseyin Gökoğlu, Deniz Gümüşel, Halime Şaman, Abdulkadir Suiçmez, Adem Arı ve Nail Uyan’ın Meclis’e girişleri yasaklandı.