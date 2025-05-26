‘Talan park’ için ihale!

Ebru ÇELİK

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı yayla konumundaki Ovacık’ta, 100 bin metrekareden büyük bir orman arazisi yapılaşmaya açılıyor. “Orman parkı” adı altında konaklamalı tesis yapılması planlanıyor. 20 yıllığına kiralanması öngörülen alana yıllık tahmin edilen kira bedeli ise 1 milyon 80 bin TL. Kapalı usulle yapılacak ihale, 30 Mayıs’ta Antalya Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Yıllardır kıyı ve orman alanlarıyla ilgili yapılaşma girişimlerine karşı çıkan yaşam savunucuları, Ovacık’taki ihaleye de tepkili. İhalenin yapılacağı gün Orman Müdürlüğü önünde bir protesto düzenlenmesi planlanıyor.

YAPILAŞMAYA AÇIYOR

Planlanan “Orman Parkı” ihalesi, çevre hukukçuları ve yaşam savunucuları tarafından da yakından takip ediliyor. Çevre davalarına bakan avukat Tuncay Koç, ihaleyle planlanan yapının aslında “park” adı altında bir turizm tesisi olduğunu söyledi: “Yeni yönetmelik mesire yeri değil, konaklamalı turizm alanı kuruyorlar. Bu alanlar artık mesire yeri değil. 2022’de yürürlüğe giren yeni Orman Parkları Yönetmeliği, eski mesire yerleri yönetmeliğini yürürlükten kaldırdı. Ama getirdikleri yeni düzenlemeyle orman içinde park değil, doğrudan turizm tesisi inşa edilmesinin önü açılıyor. Yönetmeliğin 3. maddesinde açıkça ‘turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla’ deniyor. Çadır, lüks çadır, karavan, motor karavan, kır evi gibi konaklamalı yapılar öngörülüyor. Bunlar günübirlik kullanımı çoktan aşıyor. Bu düzenleme ormanı yapılaşmaya açmak demek.”

TALAN DÜZENİ

Kemer Doğa Dostları Derneği’nin önceki başkanı Hasan Aktaş ise şöyle konuştu: “Bugüne kadar birçok ormanlık alanımız ihaleye açıldı. Bir ihaleyi alamadıklarında başka bir yer seçiyorlar ve deniyorlar. Halkın resmen nabzını yokluyorlar. Halkın tepki vermediği yeri özelleştirecekler, betonlaştıracaklar. Ovacık ormanına halk dahi giremiyorken rant girecek. Buna izin vermeyeceğiz.”

Son yıllarda yapılaşmaya açılmak istenen alanlardan bazıları:

Konyaaltı Sarısu Mesire Alanı: 17 Mayıs 2024’te yapılan ihaleyi Antalya Büyükşehir Belediyesi kazandı. Ancak rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihale iptal edildi. 2 Ağustos’ta yenilenen ihalede Antalya Büyükşehir Belediyesi işletme hakkını aldı.

• Konyaaltı Kırkgöz Orman Parkı: Konaklamasız orman parkı olarak ihaleye açıldı. Sonuçları kamuoyuyla paylaşılmadı.

• Kaş Pınarbaşı Orman Parkı: 20 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye açıldı. Tepkilerin ardından iptal edildi.

• Kaş Bezirgan ve Akçagerme Orman Parkları: Konaklamasız olarak ihaleye açıldı. Sonuçlar kamuoyuna açıklanmadı.

• Kaş Gerenlik Koyu: 77 bin metrekarelik orman arazisinin kiralanması planlandı. Tepkilerin ardından iptal edildi.

• Kemer Gökdere Köyü Kocaköy Mevkii Konyaaltı ve Selçuklu Av Köşkü: İmar planı olmadan ihaleye çıkarıldı. Mimarlar Odası, iptal için dava açtı. Sonuçlar açıklanmadı.