Talan planları yargıdan döndü

İstanbul 19. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Sarıyer Uskumruköy Mahallesi’nde ticarete açılması planlanan yeşil alanla ilgili açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Uskumruköy Mahallesi’nde bulunan yeşil alanın özel eğitim ve ticaret alanı yapılmak istenmesi üzerine İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açmıştı. İstanbul 19. İdare Mahkemesinin kararında, ‘’Dava konusu plan değişikliklerinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27’inci maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.

"İSTANBUL KIZDI"

Kararı İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez sosyal medya hesabından, “Kazanan İstanbul oldu” başlığı ile verdi. Sönmez “Sarıyer Uskumruköy Mahallesi’nde ticarete açılması planlanan yeşil alanla ilgili açtığımız davada İstanbul 19. İdare Mahkemesi, dava konusu plan değişikliklerinde mevzuata, planlama ilkelerine, kuma yararına uyulmadığı ve işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi” paylaşımını yaptı.

YILDIZ DA KURTULDU

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yıldız Parkı’na yönelik SİT statüsü değişikliğine itirazını haklı buldu. Mahkeme, bakanlığın yaptığı SİT statüsü değişikliğinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti. Haber Merkezi