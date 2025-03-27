Talan, rant uğruna zeytinlikleri yediler

Maraş merkezli depremlerin ardından pek çok kentte yurttaşların tarım arazileri ve zeytinlikleri alelacele kamulaştırıldı. Bunlardan biri de depremden en fazla hasarı alan Hatay’ın Antakya ilçesindeki Dikmece Mahallesi.

Dikmece’de ‘kamulaştırma’ adı altında binlerce zeytin ağacı ile yurttaşların tapulu ve verimli tarım arazilerinde kıyım yaşanıyor. Mahallede yaşayan Dikmece Direnişi Sözcüsü Meryem Kutlu, arazileri bulunan yurttaşların iş makinelerine karşı direndiğini söyledi.

YÜZDE 80’İ YOK OLDU

Meryem Kutlu, alanda 1 haftadır nöbet tuttuklarını belirterek yaşananları şöyle anlattı: “Tarlalarımıza iş makineleri giriyor ve usulsüz bir şekilde kamulaştırılmaya çalışılıyor. Tapu bizim adımıza gözüküyor ama alana zorla giriyorlar. Burası kalan son zeytinliğimiz. Önceden boş tarım arazilerimiz kamulaştırıldı ve el konuldu. Tapular bizim olmasına rağmen burada bina dikmeye çalışıyorlar, yol açıyorlar. Proje gösteriyorlar ve ‘Devlet el koydu’ diyorlar. Avukatımız da burada bir suç işlendiğini söylüyor. Biz her iş makinesi girdiğinde alana geliyoruz. Son yaşanan süreçte de bizden habersiz 1-2 ağacı çıkarmışlar. Haber aldığımızda önlerinde durduk ve duruyoruz. Maalesef köyde şiddete uğrayan bir aile oldu. Köylülerin de gözü korkmaya başladı. Korkmayan kişiler de bize destek oluyor. Burada çalışma yapan insanlar alenen tehdit ediliyor. Babam da tehdit edildi.”

Yetkililere seslenen Kutlu, “Dikmece’nin yüzde 80’i talan edildi. Her ailenin belki 1 zeytinliği kaldı. Nefes alabileceğimiz bir yer istiyoruz. Toprağımızı istiyoruz. Bu kadar arazi varken neden zeytinliklere göz koyuldu? Biz bu hukuksuzluğun bir an önce bitmesini istiyoruz” dedi.

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BALLIÖZ’DEN ESER KALMADI

Hatay Ballıöz’de depremzedenin tapulu arazisindeki zeytinlikler, TOKİ’ye yol yapılacağı gerekçesiyle talan edilmişti. Çalışmayı yapan Karayolları Mersin 5. Bölge’ye dilekçe yazan yurttaşlar resmi yazının olmadığını öğrenmişti.