Talan sırası bize gelmeyecek!

RES’lerin kuşattığı Sinop Gerze’de köylüler yeni projeye tepki gösterdi. 1257 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kaplayan RES’e karşı çıkan köylüler, ÇED toplantısını yaptırmadı. Bölge halkı mücadele çağrısı yaptı.

Gökay BAŞCAN

Yeşilin ve mavinin buluştuğu, Cittaslow ünvanına sahip Sinop’un Gerze ilçesinde rüzgâr enerji santralları kuşatması sürülüyor. Peş peşe yapılan girişimler bölgedeki ormanlık alanları tehdit ediyor. Son olarak Gerze’nin Başsökü, Kahramaneli, Güzelyurt ve Kızılcak köylerinde yapılmak istenen RES ve Elektrik Depolama Tesisi’ne bölge halkı tepki gösterdi. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında yapılmak isteyen toplantıya yurttaşları izin vermedi, şirket yetkilileri köyü terk etti.

RANTA ‘DUR’ DİYECEĞİZ

Termik santrala karşı verdiği mücadeleyle ülke ve dünya direniş tarihinde önemli bir yer tutan Gerze’nin ormanları RES tehdidi altında. Son olarak Arpe Enerji tarafından kurulmak istenen 12 türbinli, 52,1 megawatt gücünde RES ve depolama tesisi için ÇED süreci başlatıldı. Tamamı ormanlık olan proje alanı 897,17 hektar yani, 1257 futbol sahası büyüklüğünde. Proje alanının yüzde 50,9’u ise özel mülkiyet. Şirket proje bedeli ise 898 milyon 560 bin TL olarak belirledi. Yapılan ÇED başvurusunu inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı halkın bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verdi.

Önceki gün Başsökü köyünde yapılmak istenen toplantıya yurttaşlar tepki gösterdi. Bölge halkına destek için toplantıya CHP Sinop ve Gerze örgütleri ile Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de katıldı. CHP Gerze İlçe Başkanı Birol Sazak, bölge halkının köyden göç ettirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Sazak, “Köylülerimiz köyü, tarımı bitirme projesine karşı, biz de sonuna kadar yanlarındayız. El ele verip halkımızla birlikte bu rant ve talan girişimine ‘dur’ diyeceğiz” dedi.

Ormanlık Kooperatifi Başkanı Rıdvan Güleryüz ise “Köy dediğin ormanıyla, merasıyla vardır. Komşu köyde yapıldı, sonuçlarını hep beraber tecrübe ettik. Meralarımızın, ormanlarımızın yok edilmesini istemiyoruz. O yüzden tepkimizi gösterdik. Bundan sonra hep beraber mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede Orsa Enerji’ye ait başka bir RES daha bulunuyor. Sınırları Gerze ve Boyabat ilçelerinde bulunan Hamsi RES’in yeni planlanan santrala kuş uçuşu uzaklığı 4,9 kilometre.