Talan tepkisine kolluk müdahalesi

Ada Sude ATAK

Kentsel dönüşüm nedeniyle dört gün önce evlerin yıkımına başlandığı İstanbul Ümraniye’de bulunan Topağacı Mahallesi’nde dün hak sahipleri kolluk müdahalesine uğradı. İki mahalleli gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Kolluk müdahalesinin ardından BirGün’e konuşan mahalleli yaklaşık 30 evin yıkıldığını belirtti.

Sabaha karşı yaklaşık 300 polis ve zabıtanın mahalleye giderek mahkeme süreci devam ettiği halde yıkım işlemine devam edildiğini aktardı. Mahalleli sözleşmeyi imzalatmak için belediyenin yaptığı baskılara tepki göstererek “İnsanlara yeriniz kamuya kalacak, eğer çıkmazsanız yeriniz satılacak paranız size düşük bir rayiç bedelinden verilecek dediler. İnsanları hep korkuyla evlerinden çıkartıp imza attırdılar. Yıkılan binaların enkazları da toplanmadı. Her taraf, yolların içi cam dolu. Çocuklar burada perişan durumda. Yıktıkları ve elektriklerini kestikleri yerler, mahalle yağmalandı. Harabe bir mahalleye döndü. Burada büyük bir zulüm var. Hakkını arayan iki kişi ise gözaltına alındı ardından bırakıldı” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Mahalleli 10 yıl önce tapularını aldıkları evlerinin kentsel dönüşüme gireceğini, 5 yıl önce AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin bildirimiyle öğrenmişti. Yurttaşlar, sözleşmeye imza atarak dönüşümü kabul etmişti. 2 buçuk yıl boyunca inşaat yapımına başlanmamıştı. 10 ay önce ise belediyeden yetkililer mahalleye giderek bir ofis açıp tekrar sözleşme imzalatmaya çalışmıştı. Mahallede yaşayan yurttaşların 2 buçuk yıl önce sözleşme imzaladıklarını anımsatması üzerine belediye yetkilileri “Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettik. Bakanlık eski sözleşmeleri kabul etmiyor, tekrar sözleşme yapılacak” yanıtını vermişti. Sözleşmede ciddi hak kayıplarının olduğunu aktaran vatandaşlar hukuki süreç başlatmıştı. Ancak hukuki süreç tamamlanmadan geçen hafta yıkımlar başlamıştı.