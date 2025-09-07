Talan uğruna tarihi hiç ettiler

AKP iktidarına yakın firmalar, ülkenin her bir bölgesinde tarihi ve doğal alanları rant uğruna talan etmeye devam ediyor.

Bunun bir örneği ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Tahincioğlu İnşaat’ın projesinde yaşandı.

Sözkonusu firma 2021 yılında İstanbul Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy’deki Çaprazlı Köşkü’nün bulunduğu arazide 207 konutluk “Nidapark Çengelköy” projesi için inşaat çalışmalarına başladı.

AKP’li Kentsel Dönüşüm Daire Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak’ın eşi Mustafa Çakmak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tahincioğlu İnşaat’ın proje için Temmuz 2020’de Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru süreci başlatıldı.

İkinci derece korunması gereken kültür varlığı olarak kabul edilen Çaprazlı Köşkü ve ahırın bulunduğu arazi ise ikinci derece doğal sit alanı olmasına karşın proje için Ekim 2020’de “ÇED olumlu” kararı verildi. 103 milyon 471 bin 956 TL’lik projeye göre köşk ve ahır “restore edilerek” site içerisinde tutulacak. Fakat ikinci derece doğal sit alanı olan bu arazide yapılacak inşaat için Anıtlar Kurulu ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, ağaç kesimi ve yer değişimine de onay verdi. Böylelikle arazide bulunan tescilli 221 ağaçtan 168 kesilerek ağaç kıyımı yapıldı.

Arazinin tarihi bir alan olduğuna dikkat çeken İstanbul Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü, “Bu arazinin tarihi kimliği ile toprak altı arkeolojik değerleri üst düzey değerlidir” dedi.

KARAR YANLIŞ

Anıtlar Kurulu’nun 2018 yılında arazi için belirli bazı "basit" hükümlere uyulması gerekçesiyle uygulama yapılmasına karar vermesini değerlendiren Ünlü, “Aslında Kurul’un bu kararı, kamu etiği, tarihi çevre ve peyzajı koruma açısından kamu haklarına uymamaktadır. Burası ikinci derecede doğal sit alanı olmasına rağmen alanda tescilli 221 ağaçtan 168’i kesilerek, burada katliam yapılmış, başta Anıtlar Kurulu ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi buna maalesef ağaç yer değiştirme ile maalesef cevap vermiştir” dedi.

Anıtlar Kurulu tarafından araziye ilişkin verilen kararın yanlış olduğuna dikkat çeken Ünlü şöyle konuştu: “Böyle bir arazide ağaç kesilemez, ağaç yer değişimi yapılamaz, bu arazinin tarihi kimliği ile toprak altı arkeolojik değerleri ve toprak üstü peyzaj değerleri üst düzeyde değerlidir. Burası yeşil alan ve üzerinde tarihi binalar olduğu için olduğu için bu alanın büyük bir kısmı peyzaj alanı olarak bırakılmalıydı. Kurul kararı yanlıştır. Bu karar ülkenin ve kentin diğer bu tip alanlarında içtihat oluşturabilir. Kentteki rant alanlarının açılmasında son derece riskli bir karardır.”