Talan ve rant kanunu yürürlüğe girdi

HABER MERKEZİ

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik kapsamında 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na yeni fıkralar eklendi.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Karara göre, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile söz konusu kanun kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç, denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göller kapsam alanına dahil olacak.

Böylece Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporlama zorunluluğu sadece "IV. Grup" maden işletme ruhsatları açısından devam edecek. Bunun dışında kalan maden grupları açısından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın arama yapabilecek. ‘Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler’, Bakanlık tarafından en fazla 15 milyon TL olmak koşuluyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

Ayrıca ‘yenilenebilir enerji’ üretimi bahanesiyle doğal alanların şirketlere peşkeş çekilmesi sağlanacak. Şirketler baraj gölleri, suni göller ve doğal göllerde artık tesis kurmak için imar izni almak zorunda kalmayacak, lisanssız ‘üretim’ yapabilecek.