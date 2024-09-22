Talan ve rant taşkınlara yol açtı

Her yağmur sonrası yaşanan sel felaketleri bir kez daha altyapı eksiklerini gözler önüne serdi. Çarpık kentleşme, dere yataklarına yakın ve taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki yapılaşmalar, altyapısızlık, plansızlık gibi nedenlerden dolayı pek çok kent su altında kaldı.

Trabzon Sürmene’de sağanak nedeniyle camiye gitmek için evden çıkan 65 yaşındaki işitme engelli bir yurttaş kayboldu. Arama çalışmaları dün, gün boyu sürdü.

Uzmanlar, kentlerin yoğun şekilde rant ve talan projeleriyle yapılaşmaya açılmasının sonucunda bu felaketlerin yaşandığını ve yeni felaketlerin de kapıda olduğunu belirterek ‘‘İklim değişiyor, değişmeye devam edecek. Yaşananlar insanların doyumsuzluğu, rant ve talan politikalarının sonucu’’ dedi

AYAKKABISI BULUNDU

Tarabzon’un Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde önceki gün saat akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sürmene’de Çavuşlu Mahallesi’nde, camiye gitmek için evden çıkan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir geri dönmedi. Yatsı namazı sonrası camiden çıkarak kendisinden haber alınamayan Demir için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu Çavuşlu Mahallesi’nde menfez girişinde Demir’e ait ayakkabının teki bulundu. Ekipler bu bölgede aramalarını yoğunlaştırırken, diğer ekipler de deniz kenarında çalışmalarına devam etti.

HASTANEYİ SU BASTI

Araklı’da etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi’ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi ve yanındaki eczaneyi de su bastı. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, acil servis girişinden tahliye etti, hastalar civardaki hastanelere nakledildi. Araklı Yeniköy Mahallesi’nde Yanbolu Deresi de taştı. Derenin olduğu bölgede mahsur kalan bir kişi, küçük çocuğu ile birlikte iş makinası kepçesiyle kurtarıldı. Öte yandan Van, Ağrı, Erzurum, Diyarbakır, Giresun, Bitlis, İstanbul olmak üzere pek çok kentte etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu. Deprem bölgesi Hatay İskenderun’da sağanak su baskınına yol açtı. Şırnak Kaymakamçeşmesi köyü kırsalında odun toplayanların üzerine yıldırım düştü, 11 kişi yaralandı.

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KENT PLANLAMASI YAPILMALI

TMMOB Genel Sekreteri Özgür Topçu, ‘‘Kentlerin yoğun şekilde rant ve talan projeleriyle yapılaşmaya açılmasının sonucunu yaşıyoruz. Doğru kentleşmenin yapılmaması bu tür sonuçların kaçınılmaz sonucu oluyor” dedi. Topçu, özetle şunları kaydettiı: ‘‘Sadece Karadeniz bölgesinde değil İç Anadolu, Marmara bölgelerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Yaşananlar iklim değişikliğine bağlanmak isteniyor ama doğru planlama ve doğru kentleşme yapılmadığı sürece bunların yaşanması kaçınılmaz olacak. Hepsi önceden öngörülebilir ve buna göre kentlerin planlamasının yapılması gerekir. Bilimi önemsemeden yapılanların bedelini doğa ödetiyor. Doğru kentleşme ve doğru altyapı ile yeşil alanları yok etmeden bir planlama modeline geçilmeli. Önlem almazsak bu felaketler kaçınılmaz. Bir yandan taşkınlardan ölümler yaşanırken diğer taraftan da ülkedeki ormanlık alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle orman alanı dışına çıkarılıyor. 2018’den bu güne 30 milyon metrekare orman alanı, orman alanı dışına çıkarıldı. Son 4 ayda 8 milyon 600 bin metreküplük alan orman alanının dışına çıkarılmış. Bu durum da bu tür felaketleri kaçınılmaz olarak önümüze çıkarıyor. Bu tamamen rant ve talan anlayışı olan yönetimin bir sonucu.’’

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SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri İsmail Küçük ise yaşananların sebebinin iklim değişikliğine bağlanmasının son derece yanlış olduğunu söyldi. Küçük ‘‘İklim değişiyor, değişmeye devam edecek. Bu durum dünyadaki herşeyi de etkiliyor. Ama yaşananlar meteorolojik koşulların değişmesiyle ilgili değil. İnsanların doyumsuzluğu ile ilgili varolan durum’’ değerlendirmesini yaptı. Küçük, özetle şunları anlattı: ‘‘Yaşananları iklim değişikliğine bağlamak asıl sorunu örtmekten başka birşey değildir. Örneğin Küçükdere, Araklı’daki yol, dere yatağı doldurularak yapıldı. Bu bölgede yaşanan yağış 1998’de pek çok yurttaşın kaybolduğu yağıştan daha şiddetli değil. Sahil yolunun bağlantılarındaki geçitlerde su, sahile ulaşamadı. Bu sular birikip işyerleri ve evlere doldu. Araklı’da Karadere denen yer yıllarca taşkınla karşı karşıya kalan yerlerden biri. Evlerimizi yaparken bir taraftan dere yataklarını dolduruyoruz, bir taraftan daraltıyoruz ve evlerimizi düşük kotlara yapıyoruz. İnsanın kendisi iklimi değiştirdi. Bunun için suçu başkasında bulmaya çalışıyoruz. Aynı yağış yağsa bile bir sonraki yağıştan daha fazla etkili olmaya başlıyor. Yukarı havzalara bakınca araziyi betonlaştırmışız. Yağan yağmurun akış miktarını artırmışız. Karadeniz Yaylaları yapılaşmaya açıldı, devlet bunlara göz yumuyor. Yaylada, meralara yol yapılıyor. İklim değişiyor ama yaşananların sorumlusu iklim değişikliği değil.”

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160 KG YAĞIŞ

Trabzon’da son 24 saatte metrekareye 160 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın 24 Eylül Salı gününe kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.