Talan yasasına karşı dört bir yanda eylem
Yurttaşlar, TBMM'de yarın görüşülecek olan ve maden şirketlerinin önünü açan yasa teklifine karşı yurdun farklı noktalarında eylem yapacak.
Enerji ve maden şirketlerinin doğa talanının önünü açan torba yasa teklifine ilişkin tepkiler sürüyor.
Yaşam savunucuları, yarın (24 Haziran Salı) Meclis’e gelmesi beklenen teklif öncesi ülkenin dört bir tarafında bugün ve yarın eylemler yapılacak.
Ayrıca yaşam savunucuları yarın saat 11.00’de Meclis Dikmen Kapısı önünde olacak.
İstanbul
Buluşma yeri: Kadıköy İskele Meydanı (Atatürk Anıtı Önü)
Buluşma tarihi: 23 Haziran Pazartesi
Buluşma saati: 19.00
Muğla
Buluşma Yeri: Sınırsızlık Meydanı
Tarih : 23 Haziran Pazartesi
Saat : 18.00
İzmir
“Doğa katliamına neden olacak maden yasasını tanımıyoruz! Zeytinime dokunma!
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi
Tarih: 23 Haziran Pazartesi
Saat: 19.00
Van
Tarih: 23 Haziran Pazartesi
Yer: Van Sanat Sokağı
Saat: 17.30
Diyarbakır
Yer: Azc Plaza önü / Ofis
Balıkesir
Tarih: 23 Haziran Pazartesi
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı Tarih: 23 Haziran Pazartesi,
Saat: 18.00
Sinop
Yer: Uğur Mumcu Meydanı
Tarih: 23 Haziran Pazartesi
Saat: 17.30
İzmir
Tarih: 24 Haziran Salı
Yer: Foça PTT Yanı
Saat 11.00
Adana
Yer: Abidin Dino Parkı
Tarih: 24 Haziran Pazartesi
Saat: 18.00