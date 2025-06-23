Talan yasasına karşı dört bir yanda eylem

Enerji ve maden şirketlerinin doğa talanının önünü açan torba yasa teklifine ilişkin tepkiler sürüyor.

Yaşam savunucuları, yarın (24 Haziran Salı) Meclis’e gelmesi beklenen teklif öncesi ülkenin dört bir tarafında bugün ve yarın eylemler yapılacak.

Ayrıca yaşam savunucuları yarın saat 11.00’de Meclis Dikmen Kapısı önünde olacak.

İstanbul

Buluşma yeri: Kadıköy İskele Meydanı (Atatürk Anıtı Önü)

Buluşma tarihi: 23 Haziran Pazartesi

Buluşma saati: 19.00

Muğla

Buluşma Yeri: Sınırsızlık Meydanı

Tarih : 23 Haziran Pazartesi

Saat : 18.00

İzmir

“Doğa katliamına neden olacak maden yasasını tanımıyoruz! Zeytinime dokunma!

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi

Tarih: 23 Haziran Pazartesi

Saat: 19.00

Van

Tarih: 23 Haziran Pazartesi

Yer: Van Sanat Sokağı

Saat: 17.30

Diyarbakır

Yer: Azc Plaza önü / Ofis

Balıkesir

Tarih: 23 Haziran Pazartesi

Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı Tarih: 23 Haziran Pazartesi,

Saat: 18.00

Sinop

Yer: Uğur Mumcu Meydanı

Tarih: 23 Haziran Pazartesi

Saat: 17.30

İzmir

Tarih: 24 Haziran Salı

Yer: Foça PTT Yanı

Saat 11.00

Adana

Yer: Abidin Dino Parkı

Tarih: 24 Haziran Pazartesi

Saat: 18.00