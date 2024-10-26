Talana karşı birlik çağrısı

Haber Merkezi

Sinop Çevre Dostları Derneği, Sinop Boyabat’taki maden ruhsat sahasının ihale yoluyla Cengiz Holding’e verilmesine yönelik tepki gösterdiği basın açıklaması yayımladı. Sinop Boyabat IV. grup maden sahası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ihaleye açılmış ve Cengiz Holding’e verilmişti. İhaleye ilişkin Ankara Nöbetçi Mahkemesi Başkanlığına başvuru yapan Sinop Çevre Dostları Derneği yürütmenin durdurulmasını, nihai olarak da ihalenin iptali talebinde bulundu.

Maden ruhsat sahasının ihaleye çıkarılmasına karşı mücadele çağrısı yapan Sinop Çevre Dostları Derneği, yayımladıkları açıklamada “Sinop, Boyabat ve çevresinde yaşayanlar bilmektedir ki 22 yıldır ülkemizi yöneten siyasi iktidar yöre halklarının görüşünü almadan yaşam alanlarımızı talan etmiş, rant uğruna sermaye gruplarına peşkeş çekmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ülkede tarım ve hayvancılık yapılan bütün alanların; yaylaların ve ormanların dikkate alınmadan madencilik faaliyetleri ile yok edildiğinin vurgulandığı açıklamada, “Şimdi sıra Boyabat yerelindeki madenlerin vahşice çıkarılmasına geldi. Bunun için 15 Ekim 2024 tarihinde bir ihale gerçekleştirildi” hatırlatmasında bulunuldu. Açıklama, “birlikte mücadele ederek yaşam alanlarımızı ve geçim kaynaklarımızı korumaya çağırıyoruz” şeklinde bitirildi.