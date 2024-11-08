Talana karşı direniş

Hükümete yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding’in Bayramiç ilçesi Yanıklar Köyü’nün ardından Hacıbekirler köyünde altın ve bakır madeni projesi için harekete geçmesi üzerine halkın tepkisi büyüdü. Yüzde 79’u madenlere ruhsatlı olan Kazdağları’nda direniş başlatan halk, ağaç kesiminin başladığını, projesinin tamamlanmasıyla 1 milyon ağacın yok olacağını söyledi. ‘‘Hiç mi vicdanınız yok?’’ diyerek yetkililere ve şirkete seslenen köylüler, yarın Kazdağları’nda büyük bir buluşma gerçekleştirecek.

Tüm itirazlara, süren dava süreçlerine rağmen Çanakkale Bayramiç ilçesindeki Hacıbekirler Köyü’nün olduğu bölgede Cengiz Holding ağaçları işaretledi ve kıyıma başladı.

KESİMİ DURDURUN

Şantiye alanında nöbete başlayan halk, destek bekliyor. Cengiz Holding’in yan kuruluşu Truva Madenciliğin 600 dönümlük bir alan üzerinde yapmayı planladığı, ardından 6 bin dönümlük sahaya yayılan Halilağa Bakır ve Altın Madeni Projesi Halilağa, Hacıbekirler ve Muratlar köylerini doğrudan etkileyecek. Tarım, orman ve yaşam alanları zarar görecek. Ormana giriş çıkışlarının yasaklandığını söyleyen halk ‘‘Ormana giriş vatandaşa yasak ama şirketin yağmasına açık. Kesimi durdurun, bu katliam projesini iptal edin" dedi.

Bölge halkından yaşlı bir kadın ‘‘Bu yaştan sonra nereye gideceğim? Doğamızı vermek istemiyoruz. Hiç mi vicdanları sızlamıyor?’’ derken, bir başka yurttaş da ‘‘Şimdi yanımızda olmazsanız ne zaman olacaksınız?’’ diyerek destek beklediklerini dile getirdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, projenin isminin Cengiz Holding Halilağa Bakır projesi olduğunu belirterek ‘‘Projeye ait yabancı teknik raporlardan altın madeni projesi olduğunu anlıyoruz. Kamuoyu tepkisini almamak için bu şekilde projenin adının yazdığını düşünüyoruz’’ dedi. Projenin ÇED alanının yaklaşık 600 hektar olduğunu kaydeden Doğan ‘‘Ruhsat alanı 6 bin hektar. Sürekli kapasite artışıyla bu proje daha da büyüyecek’’ diye konuştu. ÇED alanı içinde 520 hektarlık bir ormanlık alan olduğunu anımsatan Doğan ‘‘Proje için ilk olarak 2022’de ‘ÇED olumlu kararı’ verildiğinde 100’e yakın kişiyle dava süreci başlattık. ÇED raporunu iptal ettirdik’’ değerlendirmesini yaptı.

Şirketin 2009’da ÇED ile ilgili yeniden başvuru sürecini başlattığını anlatan Doğan, şöyle devam etti: ‘‘Ardından projeye ÇED olumlu kararı verildi. Buna karşı 94 davacıyla, köylülerle davamızı açtık. Bu dava kapsamında bilirkişilerin büyük bir bölümü bizden yana bilimsel rapor düzenledi. Ancak bir tek arkeoloji uzmanı ‘bu proje zarar vermeyecektir’ diye görüş belirtti. Mahkeme heyeti kendi atadığı bilirkişi raporuna itibar etmeyerek kararını bir muhalefet şerhinin davayı bize kaybettirdi. Biz süreci Danıştay’a temyiz ettik. Şu an bu dava Danıştay’da devam ediyor. Şirket Danıştay sürecini beklemeden alanda ağaç işaretlemeye başladı. Şirkete, ÇED raporunda daha önce bahsettikleri alanın çok daha dışında bir işletme izninin verildiğini de gördük. Bunlar usulsüz. Hukuksuz gelişmeler yaşanıyor. Proje bir yandan orman varlığına, bir yandan su varlıklarına, bir yandan da tarım alanları için tehdit. Yaşam alanlarının içinde iç içe öyle de bir madencilik faaliyeti olmaz. Çok sayıda köylü etkilenecek.’’

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KAZDAĞLARI DELİK DEŞİK

• Kazdağlarında siyanürlü çalışma yürüten Zenit Madencilik’in büyüme talebine onay verildi. Şirket 259 hektarlık alanını 380 hektara çıkaracak.

• Çanakkale Ayvacık Kısacık köyündeki Pumice Madenciliğin yapmak istediği altın madeni projesi tepki çekti. Ruhsat geçen aylarda iptal edildi.

• Kirazlı bölgesinde tepki çeken Kanadalı Alamos Gold’un 10 yıllık ruhsat süresi 2019’da doldu. 425 günlük direniş ile orman kullanım izni iptal edildi.

• Bayramiç Yanıklar köyünde, Cengiz Holding-Truva Bakır Madencilik A.Ş. Feldspat Ocağı projesine “ÇED gerekli dDeğildir” kararı verildi. Halk dava açtı.

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BÜYÜK BULUŞMA YARIN

Yaşam savunucuları yarın saat 12.00’de Çanakkale Bayramiç Hacıbekirler köyünde ‘Kazdağları Büyük Buluşması’ yapacak, ‘Cengiz, Kazdağları’ndan defol’’ diyecek.

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UZUNGÖL DİRENİYOR

Trabzon Uzungöl’de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet 4. günde devam etti. Gece ateş yakarak nöbet alanında bulunan yurttaşlar bugün valilikte bir toplantı yapacak. İstanbul Pendik Trabzon Dernek Başkanı Süleyman Pergel ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Karatay ise yaptıkları açıklamada ‘‘Ülkemizin hatta ünü uluslararası boyutta olan en önemli turizm destinasyon merkezlerinden Uzungöl’e yapılması planlanan HES projesi doğru değildir, asla kabul edilemez. Bu hatadan dönülmesi gerekir’’ dedi.

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HALK KAZANDI

Edirne Keşan Karlıköy'de DSİ tarafından yapılmak istenen mermer ocağı ve kırma-eleme tesisi projesi halkın tepkisinin ardından iptal edildi. Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, projenin iptalini sevinçle karşıladıklarını söyledi.