Talana karşı halk barikatta

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de Danıştay’ın iptal kararına rağmen hidroelektrik santral (HES) projesinin yeniden başlatılmak istenmesine karşı bölge halkı direnişe geçti. Halk ‘‘Ülkemizin ve bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl’e yapılması planlanan HES projesi, karanlık bir projedir. Bir an önce vazgeçin’’ dedi.

DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün bulunduğu Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı bölge halkı uzun süredir mücadele ediyor. Solaklı Deresi üzerinde, 2012’de Trabzonspor’un sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından ‘Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi’ oluşturulmuş, proje için ÇED raporu alınmış ve HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozmuştu. 2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na 50 milyon TL’ye satmıştı. Yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine 30 kadar yurttaş geçen yıl yeniden dava açmıştı.

Hukuki süreç devam ederken dün HES alanında yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine halk yeniden harekete geçti. Bunun üzerine akşam saatlerinde bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ile TOMA gönderildi. Halk da şafak vakti yola çıktı. İş makinalarının Taşkıran Mahallesi'ne çıkışını engellemek için araçlarla yolu kesen bölge halkı ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Halk, yetkililere çağrıda bulunarak, HES projesinin doğayı ve turizmi olumsuz etkileyeceğini söyledi. HES projesine karşı çıkan halkı, “Doğamızı koruyacağız, Uzungöl’ü kaybetmeyeceğiz” dedi. Bölge sakinleri HES firmasının hukuksuz davrandığını vurgulayarak, buna izin vermeyeceklerini söyledi. TOMA'ların geri çekilmesini isteyen halkın alandaki bekleyişi dün gün boyu sürdü. 4 mahalle muhtarı bunun üzerine Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'a giderek HES karşıtı eylemlerine mahkeme süreci bitine kadar destek istedi.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, ‘‘Cumartesi günü HES projesinin yapılacağı alanda basın açıklaması ve yol kapatma eylemi yaptık. Buradan hem yetkililere hem de HES yapacak olan firmaya bölgenin bir turizm bölgesi olduğunu söyledik. Uzungöl'ün bir sit alanı, tabiat parkı ve özel çevre koruma bölgesi alanı olduğunu, HES yapacakları güzergah alanında bir afet alanı olduğunu, bir de dosyanın Danıştay'da olduğunu, esastan görüşmeye alınıp neticelenmeden işe başlamalarının yanlış olacağını duyurmaya çalıştık. Akşam saatlerinde de Trabzonspor'un maç saatine yarım saat kala Uzungöl'ün bağlı olduğu Çaykara ilçesindeki merkezde Giresun'dan gelen komando birlikleri araçları getirildi. Bir de iş makinaları geldi, buradaki STK'ler, muhtarlar, yurttaşlar da eimizden geldiğinde direnmeye ve püskürtmeye çalışacağız" dedi. Belediyede yapılan toplantıda şirket yetkilisinin işe başlamak istediğini bildirdiğini anlatan Özen "Görüşmelerde şirket yetkilisi Erol Yılmaz, Danıştay'ın sonucunu bekleyip ona göre başlama talebini kabul etmeden direkt işe başlamak istediğini belirtti, bakanlıklarla görüşmeler sürecek" diye konuştu. Polen Ekoloji Kolektife de yaptığı açıklamada "HES'lere hayır. Karadeniz'i HES'lerle, taş ocaklarıyla, altın madenleriyle talan eden sermayeye halkın cevabı "Talana karşı, halkın barikatı" ifadelerini kullandı.

SANATÇILARDAN DESTEK

Aralarında Sunay Akın, Hüseyin Turan, Cengiz Özkan, Selçuk Balcı, Fuat Saka, Altan Erkekli, Erhan Yazıcıoğlu, Müfit Can Saçıntı’nın bulunduğu çok sayıda sanatçı da sosyal medyadan paylaştıkları videolarla Uzungöl'e dikkat çekti. Tiyatro sanatçısı Altan Erkekli ‘‘Doğa harikası olan Uzungöl'ü bırakalım doğanın içinde kendi haliyle bize güzelliklerini sunmaya devam etsin’’ derken, halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan da ‘‘Ülkemizin doğa harikası güzel yerlerinden biri olan Trabzon Uzungöl'e HES yapılmak isteniyor, bunun için sesimizi yükseltiyoruz. Uzungöl'de HES'e hayır, Solaklı deresi özgür akacak’’ dedi.

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CENGİZ'İ ARHAVİ'YE SOKMAYACAĞIZ

Artvin Arhavili halkının Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.'nin Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde 10 köyü tehdit eden maden projesi için başlatacağı sondaj çalışmalarına yönelik tepkileri sürüyor. Nurcan Bal adlı yurttaş "Mücadele veriyoruz, maden çıkaracaklar güzelim cennet doğayı mahvedecekler, yaşanmaz duruma getirecekler. Biliyoruz ki maden çıktığında sularımız, derelerimiz, havamız kirlenecek ve yaşanmaz duruma gelecek ve bunun için mücadele veriyoruz, yaşamak için burayı kaybetmemek için’’ dedi.

Nilüfer Atasoy da ‘‘Rant yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu. Emine Günaydın ise ‘Bizler teslim olmak istemiyoruz. Bu memlekette doğduk burada öleceğiz yani doğamızı kendi topraklarımızı bizim isteğimizin dışında gasp ediyorlar. Ne yapabiliriz? Hukukçularımız var arkadaşlarımız var bakacağız ve biz de elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz’’ değerlendirmesini yaptı.

İlhan Gürkan ise ‘‘Bu güzelim cennet vatanı cehenneme çevirmek için ellerinden geleni yapıyorlar biz buradan nefes alıyoruz burada hayat buluyoruz ve bu ne aymazlık anlamış değilim" diyerek tepkisini dile getirdi. Suat Dumanoğlu ise şunları söyledi: "Amaçları halkı, köylüyü mağdur etmek, tabiatı katletmek..." Öte yandan Çanakkale’de alınan ‘ormana giriş’ yasağı, valilik kararı ile 30 Kasım’a kadar uzatılmasının hemen ardından Cengiz Holding’in Hailağa Bakır Madeni proje alanında ağaç kesimi yapması tepkiye neden oldu. Kazdağları Ekoloji Platformu söz konusu yasak kararına ve ağaç kesimlerine dikkat çekerek, "Bölgede bu kararın alınması 30 Ekim’de kesime başlanılan Halilağa Bakır Madeni’nde, Cengiz Holding engelleme olmadan kesim yapabilsin diye mi alınmıştır? Ormana girişlerde uygulanacak adli cezalarla doğa ve yaşam savunucularını mı durdurmak amaçlanmıştır?" diye soruldu.

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REŞİT KİBAR’IN İSYANIYIZ

İstanbul Doğa Savunmaları ve Artvin Çevre Platformu, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü mevkiinde yaşam alanları savunurken 2 ay önce katledilen Reşit Kibar, İstanbul Kadıköy ve Şişli'de PTT önünde yapılan açıklamalarla anıldı. ‘‘Reşit Kibar ölümsüzdür", "Reşit Kibar’ın isyanıyız. Her ağacı tek tek savunmak için yaşam nöbetindeyiz" döviz ve pankartları açıldığı açıklamada ‘‘Onların Artvin’de verdiği mücadeleyi bizler burada sürdürmeye, onların sesi olmaya devam edeceğiz" denildi.