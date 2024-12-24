Talana karşı mücadele edenler anlatıyor: 'Şarkılarda Kalan Karadeniz'

Eren Dağıstanlı'nın, Karadeniz'deki talan projelerine karşı mücadele edenlerin sesini aktardığı 'Şarkılarda Kalan Karadeniz' video-röportaj serisi yayınlandı.

Eren Dağıstanlı'nın YouTube hesabından yayınlanan video-röportaj serisinde, Karadeniz türküleriyle özdeşleşen yerlerin, ekolojik yıkım projeleriyle nasıl talan edildiğini ve bu talana karşı mücadele edenlerin tanıklıklarını aktarıyor.

“Gelevera Deresi”, “Hey Gidi Karadeniz” ve “Samistal Yaylası” olmak üzere üç bölümden oluşan seri, YouTube'dan izlenebiliyor.

ŞARKILARDA KALAN KARADENİZ’DE NELER VAR?

Aynı zamanda fikri takip çalışması da olan Şarkılarda Kalan Karadeniz video röportaj serisi, talan projeleri sonrası bölgede nelerin değiştiğine, insanların bu projelerden nasıl etkilendiğine, ekolojik yıkımın yarattığı etkiye, bölgedeki kültürün ve dillerin yok oluşuna, çok sevilen Karadeniz şarkılarında geçen yerlerin artık şarkılarda kaldığına odaklanıyor.

Gelevera Deresi: Kazım Koyuncu’nun sesiyle hepimizin hayatına giren şarkının geçtiği Gelevera Vadisi’ndeki yıkımı izliyoruz. HES, baraj ve taş ocağı çalışmalarının vadiyi nasıl değiştirdiğini Hulisi Bilgin ve Enver Kibar’ın anlatımlarıyla öğreniyoruz. Ayrıca, Kazım Koyuncu’nun sahne arkadaşı Selim Bölükbaşı’ndan da şarkının hikayesini ve ekolojik yıkım projelerinin kültürleri ve ezgileri nasıl etkilediğini dinliyoruz.

Hey Gidi Karadeniz: Karadeniz Sahil Yolu projesinin hikayesi ve etkilerini, o dönem davacılardan bugünün CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı anlattı. Bu davanın bilirkişi keşinden iki gün önce vurularak öldürülen Avukat Cihan Eren’in kızı Zeliha Eren Yiğit, babasının cinayeti ve sonrasında yaşananları paylaştı. Karadeniz Sahil Yolu ilgili yaptığı haberlerle birçok ödül alan Gazeteci Şükran Özçakmak ise o dönemde basının tutumunu aktardı.

Samistal Yaylası: Yeşil Yol projesiyle nasıl hançerlendi? Zeliha Gülay ve kızı Tülay Gülay bu hikayeyi aktardı. Orman mühendisi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise Yeşil Yol’un Doğu Karadeniz dağlarına ve ekosistemine verdiği zararı değerlendirdi.