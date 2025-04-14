Talana karşı mücadele var

Haber Merkezi

Son dönemde maden arama kararlarıyla ve buna karşı çevre örgütlerinin verdiği mücadeleyle gündeme gelen Eskişehir'de, maden şirketlerinin ve faaliyetlerini destekleyen iktidarın maden ocakları açma ısrarı sürüyor.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformları adı altında bir araya gelen çevre örgütleri, yargı yoluyla maden arama kararlarını kısmen durdursa da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarıyla madenlerin önü yeniden açılmaya çalışılıyor.

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı verilerine göre, kentin yüzde 71'i şirketlerin madden araması için ruhsatlandırılmış durumda. MA'nın haberine göre, maden aramalarına karşı mücadelenin de büyüdüğü kentte, Sakarya Nehri'nin temiz su kaynaklarını tehdit eden siyanürle altın arama girişimi, çevre örgütlerinin girişimiyle durduruldu, ancak yeniden ÇED süreci başlatıldı. Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi ile Tepebaşı ilçesi Atalan Mahallesi'nde Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.'nin yürüttüğü proje de Sakarya Nehri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

YENİ BİR ALTIN MADENİ

Sarıcakaya ilçesi Bilal Habeşi Mahallesi'nde yeni bir siyanürlü altın madeni için hızla "ÇED gerekli değildir" kararı verildi ve alan Koza Madencilik Şirketi’nin kullanımına açıldı. Bu karara karşı açılan davada Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi, işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vererek projenin yürütmesini durdurma kararı verdi. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Üyesi Çevre Mühendisi Dr. Ozan Devrim Yay, "Eskiehir Doğa ve Yaşam Platformu'nda yaratılan ciddi örgütlülük ile tüm saldırılara karşı koymak için mücadeleye kaldığı yerden devam etmeye hazırız" dedi.