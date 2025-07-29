Talana karşı ‘ortak mücadele’ denildi

Haber Merkezi

‘‘Dersim yaşamdır; doğama, irademe, dilime, inancıma dokunma’’ sloganıyla bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali önceki gün sona erdi. Festival boyunca kadın, dil, kültür, demokratik toplum ve ekolojik tahribat gibi konular gündeme geldi.

Kentteki maden faaliyetlerine tepki öne çıktı. Festivale katılan yurttaşlar, kentteki doğa tahribatının örgütlü mücadeleyle durdurulabileceğine dikkat çekti.

MA’ya konuşan Leyla Kaya, doğaya yönelik rant endeksli saldırılara karşı mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kaya, demokratların ve aydınların da ekolojik tahribata karşı birleşmesi gerektiğini kaydetti. Güllü Yücetepe ise ‘‘Hiçbir hükümet döneminde bu kadar büyük tahribat görmedim. Bütün doğamız satıldı. Barajlar yapıldı, sularımız kesildi. Munzur Gözeleri kurudu. Çok büyük tahribat bu, sularımız azalmış. Çok üzüldüm. Buna karşı ortak mücadele yürütmeliyiz’’ diye konuştu.