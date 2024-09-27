Talana karşı sokağa çağrı

Haber Merkezi

Diyarbakır Lice ve Ordu Korgan’da, doğal yaşam alanlarını tehdit eden madencilik projelerine karşı yurttaşlar mücadele başlattı. Her iki bölgede halk, yaşam alanlarını savunmak için eylem kararı aldı.

Lice’nin Akçabudak, Kılıçlı, Bayırlı, Ulucak, Baharlar, Güldiken, Yorulmaz ve Saydamlı mahallelerini kapsayan alanda yapılmak istenen bakır madeni projesine karşı köylülerin direnişi sürüyor. Dimin Madencilik şirketi tarafından hayata geçirilmek istenen projenin sondaj çalışmalarına başlandı ve bölgede yüzlerce ağaç kesildi. Bölgede maden istemeyen ve proje için “yürütmeyi durdurma” talebiyle mahkemeye başvuran yurttaşlar, demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla 28 Eylül saat 12.00’da kitlesel bir eylem gerçekleştirecek. Lice Doğa Savunma Kolektifi eyleme dair yaptığı çağrıda, “90’lı yıllarda boşaltılmış olan bu köylerin yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını; özellikle korumamız gerekirken, talana açarak ikincil örselenmeye sebep olmak ve mevcut iklim krizine karşı en büyük direncimiz karbon yutak alanı ormanlarımızı yok etmek kabul edilemezdir” ifadelerine yer verildi.

Ordu’nun Korgan ilçesinde yapılan ve Aybastı Perşembe Yaylası’nı da olumsuz etkileyecek maden işletmesinin ön çalışması olan maden arama sondajına karşı, Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu miting kararı aldı.

Korgan Aybastı Kabataş Yaylaları Koruma Platformu, Taşzemin İnşaat Madencilik şirketi tarafından yapılmak istenen projeye karşı 13 Ekim tarihinde 12.00’de saatleri arasında miting gerçekleştirecek. Platform Sözcüsü Özdilek Aydoğan, “Yaylalarımızın yok edilmesine sessiz kalmayacağız.” dedi.

Fatsa’daki siyanürden İliç’teki katliama; yaşananları unutmadıklarını belirten Aydoğan, “Ordu’nun yüzde 74’ü maden sahası olarak ruhsatlandı. Bu ruhsatlı alanlar Bakanlık tarafından yerli ve yabancı şirketlere satılıyor. Tüm bu gerçekler ışığında toprağımıza, suyumuza; meramıza, ormanımıza, yaylamıza sahip çıkmak için her yolu deniyoruz” dedi.