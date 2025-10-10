Talanı 83 kat büyütmek istiyorlar

Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Balıkesir’in Bigadiç ilçesindeki Kızılçukur mevkiinde altın ve gümüş madeni kapasite artışı için çalışma başlattı. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje kapsamında mevcut 24,06 hektarlık işletme sahası 94,61 hektara çıkarılacak. Üretim miktarı da yılda 30 bin tondan 2 milyon 500 bin tona yükseltilecek. Bu artış, üretimin yaklaşık 83 katına çıkması anlamına geliyor. Projenin yatırım bedeli ise 27 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Yeni maden sahası; 79,4 hektarı orman, 12 hektarı tarım, 2,17 hektarı mera olmak üzere toplam 94,61 hektarlık alanı kapsıyor. Bölge, Balıkesir-Çanakkale çevre düzeni planında “orman ve tarım alanı” olarak tanımlanıyor. Madene en yakın yerleşim yeri olan Yukarıgöcek Mahallesi, yalnızca 270 metre uzaklıkta. Açık ocak işletmesinden çıkarılan cevher, 60 kilometre mesafedeki Sındırgı-Kızıltepe Altın ve Gümüş Tesisi’ne taşınacak. Bu tesiste yıllık 510 bin ton işleme kapasitesi bulunuyor.

YENİ SÜREÇ BAŞLADI

Aynı bölgede 2013 yılında Galata Madencilik adına alınmış bir ‘ÇED gerekli değildir’ kararı bulunuyordu. Ancak proje daha sonra Zenit Madencilik’e devredildi ve kapasite artışı planlanınca yeni bir ÇED süreci zorunlu hale geldi. Üretimin 30 bin tondan 2,5 milyon tona çıkarılmasıyla birlikte, önceki karar geçersiz sayıldı. Bakanlık mevzuatına göre, bu büyüklükteki bir kapasite artışı yeni bir Çevresel Etki Değerlendirme süreci gerektiriyor.