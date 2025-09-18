Talanın ödülü 700 milyon TL

Muğla Milas’a bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için zeytinlikleri hedef alan şirketin devletten teşvik aldığı öğrenildi. Limak Holding ve IC İçtaş’ın ortaklığı olan YK Enerji’ye kömürden elektrik üretmesi için Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) yüz milyonlarca lira aktarıldığı ortaya çıktı.

TEİAŞ elektrik üreten şirketlere “kapasite mekanizması ödemesi” adı altında ödeme yapıyor. Bu teşvik elektrik piyasasında, “gelecekte öngörülen bir üretim kapasitesi gereksinimini karşılamak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla” veriliyor.

AKP’Lİ ÇIKMIŞTI

TEİAŞ tarafından yapılan duyurulara göre ocak ayından bu yana YK Enerji’nin Yeniköy ve Kemerköy elektrik santralleri için ocak ayından bu yana toplamda 698 milyon 145 bin TL aktarıldı. Şirketin Yeniköy tesisi için 234 milyon 220 bin TL, Kemerköy tesisi için 463 milyon 924 bin TL aktarıldı.

YK Enerji, 15 Eylül Pazar günü onlarca jandarma eşliğinde ruhsat sahasında bulunan zeytin ağacını kepçelerle yerinden sökmüştü. Operasyona onay veren ve projede bizzat görev alan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş’ın da AKP’den Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde de AKP Fethiye Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenilmişti.

Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümünü bizzat alanda denetleyen Kayabaş, çevrecilerin tepkilerini “provokatif” olarak nitelendirerek, “Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor” demişti.

∗∗∗

HER AY MİLYONLARCA (TL)

• Ocak: 26,3 milyon

• Şubat: 36,7 milyon

• Mart: 94,5 milyon

• Nisan: 133,7 milyon

• Mayıs: 164,4 milyon

• Haziran: 159,8 milyon

• Temmuz: 83,3 milyon