Talanın ücreti azaltıldı

Haber Merkezi

Ülkenin dört bir tarafında ormanlık alanları talan eden maden şirketlerinin istediği oldu. Yeni yapılan yönetmelik değişikliğiyle şirketlerden alınan ücretler düşürüldü. Uzmanlar madenlerin kurulacağı alanlara ilişkin olumlu maddeler de olsa şirketlerin lehine düzenlemelerin olduğunu belirtti.

Evrensel’e konuşan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Yönetmelik değişikliğinde olumlu maddeler olsa da şirketlerin lehine uygulamalar da mevcut” dedi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik” değişikliği ile 2014 tarihli yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığını belirten Tolunay, “Ormanlarda yapılacak madencilik izinlerinden izin bedeli ve ağaçlandırma bedeli adı altında ücretler alınmaktadır. Bu bedellerin hesaplanmasında ormanın kapalılık durumuna, madencilik faaliyetinin türüne madencilik faaliyetinin yapılacağı ile göre çeşitli katsayılar kullanılmaktadır. Örneğin toprak dolgu faaliyetleri, kapalılığı yüzde 70’ten fazla olan ormanlar ve İstanbul en yüksek katsayıya sahiptir. Ancak yeni yönetmelikte Ankara gibi bazı gelişmiş iller ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki bazı iller için katsayılar düşürülmüştür. Bu katsayı değişiklikleri bu illerdeki madencilik faaliyetlerinden alınacak bedellerinin düşmesi anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

ÇELİŞKİ VAR

Yönetmeliğe lisanssız yenilenebilir enerji tesisi kurulabileceği şeklinde bir hükmün de eklendiğine dikkat çeken Tolunay, “Orman Kanunu’nun 16. maddesinde maden işletmelerinin enerji gibi altyapı tesislerine de izin verilebileceği belirtilse de Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 3. fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte ise ormanlarda lisansız yenilebilir enerji tesisi kurulamayacağı yer alıyor. Böylece Orman Kanunu’nun 16. ve 17. madde uygulama yönetmelikleri arasında bir çelişki oluştuğu söylenebilir” dedi.