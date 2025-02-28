Talanın yasal kılıfı onaylandı

İstanbul Kadıköy'deki 3. derece sit alanı olan tarihi Kuşdili Çayırı'na ilişkin Danıştay Altıncı Dairesi'nden karar çıktı. Karar bölgenin betonlaşmasını onayladı. İlk olarak 2018 yılında Mimarlar Odası'nın açtığı davada Çevre Bakanlığı'nın bölgeye ilişkin aldığı imar planı kararı İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bakanlık bu kararı istinafa taşımıştı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava İdaresi alınan bu kararı bozmuştu. Ardından Mimarlar Odası bu bozma kararını üst mahkemede temyiz etmişti. Danıştay 6. Daire 12 Aralık 2024'te Mimarlar Odası'nın açtığı davayı görüştü. Mimarlar Odası'nın başvurusunu reddeden mahkeme bozma kararını onayladı. Böylece Kuşdili Çayırı'nın betonlaşmasının önünde hukuki bir engel kalmadı.

Karara tepki gösteren yaşam savunucuları ve halk "Bu karar ile Kuşdili Çayı yapılaşma tehlikesi altında. 20 yıllık bir mücadele yok edilmemeli. Kadıköy'ün son yeşil alanları da sermayenin hedefinde" dedi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Kadıköy Kent Dayanışması'ndan Üzeyir Uludağ, Kalamış'tan sonra şimdi de Kuşdili Çayırı'nın gündeme geldiğini anımsatarak "Kadıköy’ün son kalan yeşil alanları hızla sermayenin hedefi haline gelmiş durumda. Söğütlüçeşme’de Terminal Kadıköy adı altında dikilen ucube AVM’nin ardından, Kuşdili’nin de yeni rant projelerinin odağı haline getirilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Uludağ, mahkeme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mimarlar Odası'nın 2018 yılında açtığı dava sonucunda bugün beton olan Kuşdili Çayırı’nın 'çayır' olarak kalması yönünde bir karar alınmıştı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi, Bakanlığın istinaf başvurusunu kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırmıştı. Mimarlar Odası, bu kararı temyiz etmişti. Bu sırada, yine verdiğimiz mücadeleler neticesinde İBB Meclisi de 2022 yılında Kuşdili Çayırı'nın 'yeşil alan' olarak korunması yönünde bir karar almıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Danıştay’ın istinaf mahkemesi kararını kesin olarak onadığı duyumunu aldık. Bu karar doğrultusunda, bir önceki imar planı yeniden yürürlüğe girmiş oluyor. Yani bir önceki plana göre bodrum katında alanın yüzde 50’si otopark olarak ayrılırken, üzerine 5 katlı bir itfaiye alanı inşa edilmesini öngören plan geçerli hale geldi. Biz bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde Kuşdili Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelerek mücadele yol haritamızı ortaklaştıracağız. Kadıköy’ün kalan son nefes alanlarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

KAZI ÇALIŞMALARI VAR

TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul Büyük kent Şubesi Kadıköy Temsilcilik Başkanı Saltuk Yüceer de mahkemenin kararına tepki gösterdi. Yüceer "Mimar Odası olarak İdare Mahkemesi'ndeki davayı kazanmıştık. O davada alanın tamamen çayır olmasına karar verilmişti. Ama şimdi istinaf kararıyla birikte eski plan yürürlüğe girdi. O planda zemin altına 42 dönümlük alanın yüzde 50'si yani 21 dönümünün otopark olacağı ve 5 katlı yapı yapılacağı şeklindeydi. O bölge arkeolojik sit alanı. 7000 yıllık bir Kalkedon tarihine dayanan ve altında bir liman var. Orada arkeolojik kazı da var. İBB'nin Kuşdili Çayırı ile ilgili plan hazırladığı ve onaylaması için Bakanlığa gönderildiğini duyduk. Onun peşindeyiz. Ancak yeni bir plan hazırlanırsa yeniden hukuki yollara başvurabiliyoruz. Orası öyle bi çayır ki üstüne çocuk bahçesi dahi yapamazsınız deniyor. Derenin taşma alanı. 20 senelik bir mücadele alanı Kuşdili. Otopark yapılmayacak tek yer orası. Kuşdili Çayırı, Kadıköy'ün deprem toplanma alanlarından. İstasyonun olduğu Söğütlüçeşme ile burası vardı. Orası gidince bir tek Kuşdili kalmıştı. Şimdi buranın altı otopark olursa üstü de otopark olabilir. Skandal bir karar."