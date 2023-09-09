Talasgücü Belediyespor’da forma numaraları belli oldu

TFF 3. Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor’da yeni sezonda kadroda yer alan futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı lacivertli takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Emir Özsoy giyecek.

Talasgücü Belediyespor’da futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

1-Çağrı Tanrıbilir, 3-Mahmuthan Samet, 4-Murat Demirezen, 5-Ercan Çiftçi, 6-Oğuzhan Turan, 7-Ramazan Taş, 8-Berkay Öztuvan, 9-Akın Arıcan, 10-Emir Özsoy, 11-Muhammed Emir Yıldırım, 12 Ahmet Şahbaz, 14 Canberk Soykuvvet, 17-Muharrem Sahar, 19-Kerem Ersin, 21-Kenan Karademir, 22-Murat Şimşek, 24-Mustafa Umut Mete, 27-Arda Belen, 30-Furkan İzin, 31-Taylan Özgün, 33- Muhammed İbrahim Şahinkaya, 34-Mert Sarı, 48-Süleyman Çelik, 54-Emir Babahasan, 77-Erkan Kapar, 99-Yusuf Efe Yaman.