Talasgücü Belediyespor’da Tarsus hazırlığı başladı

Tarihinde ilk kez 3. Lig’de mücadele edecek olan Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor, lig öncesi hazırlık dönemini tamamladı.

Ligin ilk haftasında oynayacağı Tarsus maçının hazırlıklarına yarın başlayacak olan Talasgücü Belediyespor; günü dinlenerek geçirdi.

Dün 3. Lig 2. Grup takımı Silifke Belediyespor ile Silifke’de karşılaşan Talasgücü Belediyespor, son provada rakibine 3-1 mağlup oldu.

Bugünü dinlenerek geçirecek olan Kayseri temsilcisi 3. Lig 1. Grup’ta lige Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak olan karşılaşmaya Teknik Patron Halil Aslan yönetiminde başlayacak olan Talasgücü Belediyespor, lige puan ya da puanlar alarak başlamak istiyor.