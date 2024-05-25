Talebi onaylanan Hollandalı Zoraya ter Beek, ötanaziyle yaşamına son verdi

Mental sağlık sorunları nedeniyle geçen ay yaptığı talep kabul edilen Hollandalı Zoraya ter Beek, ötanaziyle yaşamına son verdi.

29 yaşındaki Hollandalı Zoraya ter Beek, ötanaziyle yaşamına son verdi.

Ter Beek'in "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle yaptığı ötanazi başvurusu geçen ay kabul edilmişti.

Hollandalı kadının 22 Mayıs'ta Ötanazi Uzmanlık Merkezi'nde hayata veda ettiği açıklandı. Genç kadının ölümü sırasında yanında erkek arkadaşının da olduğu belirtilirken ötanazi yönetmiyle ilgili bilgi verilmedi.

TEDAVİLERİN İŞE YARAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ter Beek, psikolojik rahatsızlık gerekçesiyle yaptığı başvurunun kabul görmesi sebebiyle yaşanan tartışmaları anlayışla karşıladığını ancak Hollanda'da bu yasal hakkın 20 yıldır uygulandığını ve bundan yararlandığını dile getirmişti. Ter Beek, yıllardır gördüğü depresyon tedavilerinin işe yaramadığını dile getirmişti.

Başvuru sürecinin sonuçlanması yaklaşık 3,5 yılı bulan Ter Beek'a "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle ötanazi uygulanacağı haberi, Avrupa'daki "yardımlı intihar" tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Ölümcül hastalara ötanazi hakkı tanıyan ilk ülke Hollanda'da "iyileşme umudu bulunmayan ve katlanılmaz acı çeken"ler için "tıbbi yardımlı ölüm" yasası 2002'de kabul edilmişti.