Talen Horton-Tucker’dan Tarık Biberovic'e övgü dolu sözler

Fenerbahçe formasıyla EuroLeague’de başarılı bir sezon geçiren Talen Horton-Tucker, takım arkadaşı Tarık Biberovic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin Final Four’a yükselmesinde önemli rol oynayan Horton-Tucker, Euroleague’de bu sezon maç başına 15.7 sayı, 3.7 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Eski NBA oyuncusu, BasketNews’e verdiği röportajda Tarık Biberovic’in performansına dikkat çekti.

Horton-Tucker, Biberovic hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Tarık Biberovic NBA’de oynamaya hazır. Fenerbahçe taraftarlarının bunu duymaktan hoşlanmayacağını biliyorum ama gerçekten bunun için gerekli yeteneğe sahip.

Kesinlikle NBA seviyesinde bir oyuncu ve bu sezon Euroleague’de harika oynuyor.”

Sarunas Jasikevicius yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic’in performansı, Avrupa basketbolunda da dikkat çekmeye devam ediyor.