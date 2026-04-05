Talep karşılanmazsa grev kapıda

Kayra Akbulut

Fokker Elmo fabrikasında sendika ile patron arasındaki ara buluculuk süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, uyarı eylemlerinin devam ettiğini, taleplerin karşılanmaması durumunda 7 Mayıs’ta greve gidileceğini söyledi. İşçi Özer ise işverenin dilediği gibi işçileri ucuz işgücü olarak kullanamayacağını belirterek "Mücadeleye hazırız" diye ekledi.

İzmir’de faaliyette olan Birleşik Metal- İş’in örgütlü olduğu Fokker Elmo Havacılık Sanayi ve Ticaret firmasında, 90’ı kadın yaklaşık 300 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme masasından anlaşma çıkmadı. İşçiler, işverene uyarı eylemde bulunsa da sürecin tıkanmasıyla birlikte, sendika, işverene 7 Mayıs’a kadar mühlet verdi.

Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, “İşverene 7 Mayıs’a kadar süre veriyoruz. Taleplerimize yanıt vermez ise 7 Mayıs’ta greve çıkmak için her şey hazır” dedi.

Fokker Elmo İşçi Temsilcisi Alper Özer ise fabrikada yaşanan sorunlara değindi. “Sendikamızı devre dışı bırakmak, bizi ucuz işgücü olarak kullanmak istiyor patron. Bizim talebimiz yüzde 33’lük bir zamken işveren bize yüzde 14’lük zam dayattı. Biz bu zam oranını kabul etmiyoruz. Sendikamızla birlikte insanca yaşayabilecek, insanca çalışabilecek bir ortam istiyoruz. İnsanca yaşayabilecek bir ücret alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. İşveren teklifimizi kabul etmediği taktirde de 7 Mayıs günü greve çıkmaya hazırız” dedi.