Talepler karşılanmazsa Ankara’ya yürürüz!

Emek Servisi

İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Eynez Madencilik’te çalışan 1243 maden işçisi, ödenmeyen ücretleri, banka promosyonları ve özlük haklarının güvence altına alınması talebiyle yürüyüş başlattı. Dün sabah saat 08.00’de çalıştıkları maden önünden Kınık’a yürüyen işçilere yerel halk da destek verdi. Yurttaşların yürüyüşe desteğiyle birlikte maden emekçilerinin korteji daha da büyüdü.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada üç temel talep öne çıkarıldı. Sendika, işçilerin maaşlarının yatırılmasını, banka promosyonlarının ödenmesini ve geriye dönük özlük haklarının güvence altına alınmasını istedi. Açıklamada, “Bu talepler karşılanmadığı sürece bugün Kınık’a, yarın İzmir’e, yarından sonra Ankara’ya yürürüz. Bu mesele çözülene kadar mücadeleyi bırakmayacağız” denildi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri Adem Dadaklı da yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada, işçilerin yalnızca haklarını talep ettiğini vurguladı. Dadaklı, “Biz çok şey istemiyoruz. İşçiler hakları için yürüyor. Patronlara sesleniyoruz: Maaşlarını ve banka promosyonlarını verirseniz işçiler işlerine geri dönmeye hazır. Bu yürüyüş sadece Soma’daki madencilerin değil, tüm Türkiye işçi sınıfının yürüyüşüdür. İşçiler köle değil, emekçidir” ifadelerini kullandı.

EVDE TÜPÜM BİTTİ

Sendikanın paylaştığı videoda ise işçiler yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Bir işçi, “60 gündür maaş alamıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz” derken, bir başka işçi “Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz” dedi. Bir madencinin “Evde tüpüm bitti” sözleri ise yaşanan ekonomik sıkıntının boyutunu ortaya koydu.

Madencilere destek veren Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz de işçilerle birlikte yürüyerek dayanışma mesajı verdi. Kocagöz, “Madenci arkadaşlarımızın hakları alınana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Merkez yöneticilerinden Volkan Çetin ise patronun geri adım atması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Çetin, işçilerin birlikteliğinin etkili olduğunu vurgulayarak, “Taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

İşçiler, haklarının verilmemesi halinde yürüyüşü İzmir’e ve ardından Ankara’ya taşıyacaklarını belirterek mücadeleyi büyütme kararlılığını yineledi.