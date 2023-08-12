Talepleri için iş bırakan Şireci işçilerinin yürüyüşü engellendi

Sefalet zammına karşı çıktıkları için işten atılan ve işçi kıyımına karşı direnen Şireci işçilerinin yapmak istediği yürüyüş engellendi. İşçiler, “Bu sadece Başpınar’ın değil, Türkiye işçi sınıfının direnişidir” derken İşçilerin yürüyüşüne Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da katılarak destek verdi.

HABER MERKEZİ

Talepleri için iş bırakan Şireci Tekstil işçilerinin kent merkezine yapmak istediği yürüyüş, Gaziantep Valiliği tarafından engellendi. İşçi temsilcileri ve valilik arasındaki görüşme devam ediyor.

“BU DİRENİŞ TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININDIR”

Fabrika önünde işçilere seslenen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Gaziantep Valisi Kemal Çeber’e tepki gösterdi: “Vali, şireci patronunun mu valisi yoksa bütün halkın mı valisi? Fabrikada bir tas su içmemize bile izin vermiyorlar. Şimdi 2 bin işçiyi işten çıkarıyorlar. İşçi üç kuruş zam istedi diye bize verilen yanıt bu. Biz de direnişi büyüterek onlara yanıt vereceğiz” dedi. İşçilerin direnişe bölünerek çıkmadığını kaydeden Türkmen, “Direnişimizi, taleplerimizi birleştirdik. Bir tek arkadaşımızı bile dışarıda bırakmamak için söz verdik. Haklarımızı alana kadar direnişimizi sürdüreceğiz. 3 fabrika birleştik, böyle cevap verdiler. Düne kadar Şireci işçilerinin eylemi, zam eylemiydi. Bu zam talebine böyle yanıt verdiyseniz, şimdi bu direniş bütün Başpınar’ındır, Türkiye işçi sınıfınındır” dedi.

Engelleme girişimine karşı açıklama yapan Türkmen, “Antep’te yürüyüş yapılabilecek güzergâhlar olduğunu söylüyorlar. Bunlar şehir merkezinde tabii. Bu işçiler şehir merkezinde yürüyebiliyor da Başpınar’da neden yürüyemiyor? Tek sebebi var, Başpınar’daki patronlar istemiyor. Biz emniyet güçleri ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Yürümek, hak aramak yasaklanıyorsa bu OHAL düzenidir. Bugün bu hakkımızı kullanmakta ısrar edeceğiz” dedi.

EMEP VEKİLİ KARACA: HİÇBİR YÖNETMELİK ANAYASADAN ÜSTÜN DEĞİL

İşçilerin direnişine destek veren EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, “Polis amirleriyle görüştük. 'İşçilerin haklı talepleri var, işlerini istiyorlar, önümüzü açın' dedik. Polis amiri bize 2911 sayılı kanunu gösterdi. '48 saat önce izin almalıydınız' dedi. Vali ile görüşüp 'Şireci işçilerinin talepleri var, açın bu barikatı' demek için kendisini aradım. Kendisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı kentte olduğu için telefonlarıma cevap vermedi. Özel kalemi ile görüştüm. Şireci işçilerinin gösterdiği mücadele sizin toplantınızdan daha önemlidir. Bizim önümüze bir yasal düzenleme çıkarmışlar. 'Açıklama yapacağınız belli yerler var' diyorlar. Özel Kalem müdür dönmüyor. Açık ve net, kent merkezinde bürokratlarla yaptıkları toplantılar işçilerden daha önemli. Karar sizin, eğer işçi yürümek istiyorsa anayasal ve yasal hakkıdır. Hiçbir yönetmelik anayasadan üstün değildir. Burada işçilerin temsilcileri var. İşçilerin kararı olmadan, onay alınmadan kimse işçiler adına görüşme yapamaz. Başka kim ki, ben gideyim bu sorunu işçiler adına çözeyim derse bu işçinin iradesini çiğnemektir. Buna izin vermemeliyiz. Sizin birliğiniz her şeyden önemli. Bu işi huzurla çözmek istiyoruz, talepleriniz kabul edilsin işinize dönün" diye konuştu.

İŞÇİLER YARIN DEMOKRASİ MEYDANI'NDA BULUŞACAK

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, taleplerinin kabul edilmemesi halinde yarın saat 17.00’de Demokrasi Meydanında işçilerin toplanacağını açıkladı.