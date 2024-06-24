Talepleri kabul edildi: Dilan Polat ve Seçil Erzan aynı koğuşa alındı

Aralarında ünlü futbolcuların da yer aldığı çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan ile kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat, talepleri üzerine aynı koğuşa alındı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla Silivri’de tutuklu bulunan eski banka müdürü Seçil Erzan ile kara para aklama soruşturmasında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın talepleri kabul edildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Seçil Erzan ve Dilan Polat aynı koğuşa alındı.

Seçil Erzan, Bahar Candan ile koğuşlarının ayrılmasıyla, Dilan Polat ise kız kardeşi Sıla Doğu’nun tahliyesinin ardından koğuşlarında yalnız kalmıştı.

Erzan ile Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek aynı koğuşta kalmak istediklerini bildirmişlerdi.

216 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan ve bir yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerle aynı koğuşa yerleştirilmiş, Nihal Candan’ın tahliyesinin ardından Bahar Candan’la tartıştığı iddia edilen Seçil Erzan, tek kişilik koğuşa alınmıştı.

Sosyal medya ünlüsü ve güzellik salonu zinciri sahibi Dilan Polat ise, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.