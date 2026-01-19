TALES’ten ilk oyun: “Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin” İstanbul’da prömiyer yapıyor

Tiyatro Araştırma Laboratuvarı Eskişehir (TALES), ilk oyunu “Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin” ile 23 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.30’da Pax Sahne’de İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek.

William Shakespeare’in Macbeth oyunundan Ümit Aydoğdu tarafından düzenlenip yönetilen yapım, klasik metne alışılmışın dışında bir yorum getiriyor.

Yedi kadın oyuncunun tüm rolleri dönüşümlü olarak canlandırdığı oyun, Macbeth’in karanlık dünyasını bu kez cadıların bakış açısından ele aldı.

Performatif anlatım, şiirsel dil ve yüksek tempoyla sahnelenen yapım; güç, iktidar ve kötülük arasındaki ilişkiyi sorgulayan güçlü bir sahne deneyimi sunmayı hedefliyor

Oyunda Macbeth, bireysel bir karakter olmanın ötesine geçerek toplumsal güç arzusunun bir arketipi olarak ele alınıyor.

Bu yaklaşım, “kötülüğü üreten kim?” sorusundan ziyade “kötülüğü sürdürmeye hazır olan güç mekanizması nedir?” sorusunu merkeze taşıyor.

Yapım, Macbeth’in ölümünün çözüm olmadığını; iktidar boşluğunun her zaman yeni bir güç talibi tarafından doldurulacağını vurguladı.

EKİBİN MESAJI

Uzun süredir birlikte çalışan ve bu birikimi yeni bir üretimle sahneye taşımak isteyen TALES ekibi seyinci şu ifadelerle oyuna davet etti:

"Anlatacak hikâyemiz, söyleyecek sözümüz birikmişti.

Oynamadan duramayacaktık. Durmayalım dedik.

Sonunda cesaret ettik. İlk adımımızı attık.

Tek bir bakış açısına tek bir yaklaşıma saplanıp kalmadan yeni denemelere yeni buluşmalara açık bir çalışma alanı hayaliyle çıktığımız bu yola tanıklık etmek isteyen herkesi 'Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin' oyunumuza bekliyoruz."

Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin”, 23 Ocak’ta Pax Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

OYUNUN KÜNYESİ

YAZAN: William Shakespeare

ÇEVİREN: Sabahattin Eyüboğlu

DÜZENLEYEN VE YÖNETEN: Ümit Aydoğdu

REJİ ASİSTANLARI: Sami Kaan Çermik. Ekin Eryılmaz, Aleyna Yıldız, Aysu Varlı

KOSTÜM TASARIMI: Arzu Turan Aydoğdu

AFİŞ TASARIMI: Aysu Varlı, Ezgi Uzşen

ORGANİZASYON: MYART Yapımcılık

OYNAYANLAR: Arzu Turan Aydoğdu, Aleyna Yıldız, Ayşe Vuslat Parım, Ezgi Uzşen, Hanife Dere, Gamze Öztürk, Nazan Yerli.

SÜRE Tek perde, 75 dk.

PROGRAMI

22 Ocak 2026 Perşembe, 20:30, F/stop Salon, Eskişehir

23 Ocak 2026, Cuma, 20:30, Pax Sahne, İstanbul

10 Şubat 2026, Perşembe, 20:00, Kafa Sahne, Bursa

19 Şubat 2026, Perşembe, 20:30, F/stop Salon, Eskişehir

20 Şubat 2026, Cuma, 20:30, Pax Sahne, İstanbul