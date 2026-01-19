TALES’ten ilk oyun: “Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin” İstanbul’da prömiyer yapıyor
TALES, ilk sahne projesiyle İstanbul seyircisinin karşısına çıkıyor. Shakespeare’in Macbeth’ine cadıların gözünden bakan oyun, 23 Ocak’ta Pax Sahne’de prömiyer yapacak.
Tiyatro Araştırma Laboratuvarı Eskişehir (TALES), ilk oyunu “Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin” ile 23 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.30’da Pax Sahne’de İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek.
William Shakespeare’in Macbeth oyunundan Ümit Aydoğdu tarafından düzenlenip yönetilen yapım, klasik metne alışılmışın dışında bir yorum getiriyor.
Yedi kadın oyuncunun tüm rolleri dönüşümlü olarak canlandırdığı oyun, Macbeth’in karanlık dünyasını bu kez cadıların bakış açısından ele aldı.
Performatif anlatım, şiirsel dil ve yüksek tempoyla sahnelenen yapım; güç, iktidar ve kötülük arasındaki ilişkiyi sorgulayan güçlü bir sahne deneyimi sunmayı hedefliyor
Oyunda Macbeth, bireysel bir karakter olmanın ötesine geçerek toplumsal güç arzusunun bir arketipi olarak ele alınıyor.
Bu yaklaşım, “kötülüğü üreten kim?” sorusundan ziyade “kötülüğü sürdürmeye hazır olan güç mekanizması nedir?” sorusunu merkeze taşıyor.
Yapım, Macbeth’in ölümünün çözüm olmadığını; iktidar boşluğunun her zaman yeni bir güç talibi tarafından doldurulacağını vurguladı.
EKİBİN MESAJI
Uzun süredir birlikte çalışan ve bu birikimi yeni bir üretimle sahneye taşımak isteyen TALES ekibi seyinci şu ifadelerle oyuna davet etti:
"Anlatacak hikâyemiz, söyleyecek sözümüz birikmişti.
Oynamadan duramayacaktık. Durmayalım dedik.
Sonunda cesaret ettik. İlk adımımızı attık.
Tek bir bakış açısına tek bir yaklaşıma saplanıp kalmadan yeni denemelere yeni buluşmalara açık bir çalışma alanı hayaliyle çıktığımız bu yola tanıklık etmek isteyen herkesi 'Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin' oyunumuza bekliyoruz."
Macbeth’in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin”, 23 Ocak’ta Pax Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.
OYUNUN KÜNYESİ
YAZAN: William Shakespeare
ÇEVİREN: Sabahattin Eyüboğlu
DÜZENLEYEN VE YÖNETEN: Ümit Aydoğdu
REJİ ASİSTANLARI: Sami Kaan Çermik. Ekin Eryılmaz, Aleyna Yıldız, Aysu Varlı
KOSTÜM TASARIMI: Arzu Turan Aydoğdu
AFİŞ TASARIMI: Aysu Varlı, Ezgi Uzşen
ORGANİZASYON: MYART Yapımcılık
OYNAYANLAR: Arzu Turan Aydoğdu, Aleyna Yıldız, Ayşe Vuslat Parım, Ezgi Uzşen, Hanife Dere, Gamze Öztürk, Nazan Yerli.
SÜRE Tek perde, 75 dk.
PROGRAMI
22 Ocak 2026 Perşembe, 20:30, F/stop Salon, Eskişehir
23 Ocak 2026, Cuma, 20:30, Pax Sahne, İstanbul
10 Şubat 2026, Perşembe, 20:00, Kafa Sahne, Bursa
19 Şubat 2026, Perşembe, 20:30, F/stop Salon, Eskişehir
20 Şubat 2026, Cuma, 20:30, Pax Sahne, İstanbul