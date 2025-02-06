Taliban, Afganistan’ın tek kadın radyosunu kapattı: 2 kişi gözaltına alındı

Afganistan’da Taliban’ın kadın haklarını gasp eden uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Taliban’ın Enformasyon Bakanlığı dün bir açıklama yaparak Radyo Begum’un ‘birden fazla ihlalde bulunduğunu’ iddia etti.

Açıklamada, radyonun ‘yurtdışındaki bir medya şirketine program ve materyal sevk ettiği’ ileri sürülürken incelemeler tamamlanana kadar radyonun yayın lisansının askıya alındığı belirtildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Afganistan’ın tek kadın radyosu olan Begum’dan yapılan açıklamada, Taliban’ın iddiaları reddedilerek ve şöyle denildi:

“Biz kendimizi Afgan halkına ve özellikle de Afgan kadınlarına hizmet etmeye adadık. Radyo Begum yetkilileri, baskında bakanlık yetkililerine Genel İstihbarat Direktörlüğü’nden görevlilerin de eşlik ettiğini aktarıyor. Operasyonda iki kişinin gözaltına alındığı, radyo binasındaki bilgisayar, sabit disk ve telefonlara el konduğu belirtiliyor.”

Açıklamada Radyo Begum’un Taliban iktidara gelmeden 5 ay önce Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart 2021’de kurulduğuna dikkat çekilerek “Taliban, ABD ordusunun ülkeden çekilmesiyle aynı yıl ağustosta kontrolü ele geçirmişti. Radyoda eğitim programları, kitap okumaları ve telefonla danışmanlık da dahil kadınlar tarafından yine kadınlar için hazırlanan birçok hizmet sunuluyordu” ifadelerine yer verildi.

12 MEDYA KURULUŞU KAPATILDI

Radyonun kapatılmasıyla ilgili Sınır Tanımayan Gazeteciler’den (RSF) yapılan açıklamada ise gözaltına alınan radyo çalışanlarının serbest bırakılması ve kuruluşa yayın lisansının geri verilmesi çağrısında bulunuldu. RSF’nin verilerine göre Taliban, geçtiğimiz yıl 12 medya kuruluşunu kapattı.