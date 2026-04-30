'Taliban bağlantılı kişiler' listesi güncellendi: 17 kişi için değişiklik

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki 17 kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "C-Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan 17 kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

İşte bilgileri güncellenen isimler

• Abdul Kabir (Mohammad Jan)

• Fazl Mohammad (Mazloom)

• Abdul Salam (Hanafi)

• Abdul Baqi (Basir / Awal Shah)

• Hammadullah Nomani

• Mullah Nooruddin Turabi

• Mohammad Essa (Akhund)

• Abdulhaq Wasiq

• Khairullah Khairkhwah

• Noor Mohammad Saqib

• Saeed Hamidullah

• Azizurrahman Abdul Ahad

• Abdul Satar Abdullah

• Noor Ahmad Agha