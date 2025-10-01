Taliban'dan bir yasak daha: Interneti ve cep telefonu şebekelerini kesti
Afganistan’da Taliban yönetimi internet ve cep telefonu şebekelerini kesti. NetBlocks, bağlantının ülke genelinde yüzde 1 seviyesine düştüğünü açıkladı.
Taliban’ın yasak listesine bir yenisi eklendi. NetBlocks, ağ bağlantılarının ülke genelinde yüzde 1 seviyesine düştüğünü açıkladı.
Ülkede dün başlayan internet ve telefon kesintisi, bugün tamamen devreye sokularak bağlantıyı durma noktasına getirdi. Birleşmiş Milletler (BM), Taliban’a “erişimi derhal geri getirin” çağrısı yaptı.
Afganistan’da internetin kademeli şekilde kapatıldığını açıklayan NetBlocks, ülke çapında bağlantının normal kapasitenin yüzde 1 seviyesine indiğini duyurdu. Reuters’a konuşan kuruluş, cep telefonu şebekelerinin de aynı altyapıyı paylaşması nedeniyle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Özel televizyon kanalı Tolo News, Taliban’ın 3G ve 4G interneti yasakladığını, yalnızca 2G bağlantının aktif kalacağını açıkladı.