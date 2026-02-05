Taliban karanlığına izin vermeyeceğiz

Haber Merkezi

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, gericiliğe karşı laiklik talebiyle yürüttükleri çalışmalar nedeniyle üyelerinin hedef alındığını belirterek, son bir hafta içinde altı parti üyesine ev hapsi cezası verildiğini açıkladı. Parti ayrıca İstanbul’daki il binasına ve Üsküdar’daki pankart çalışmalarına yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek şeriata ve faşizme teslim olmayacaklarını vurguladı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü Binası önünde toplanan partililer, şeriata karşı laiklik sloganları attı. SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın tarafından okunan basın açıklamasında geçtiğimiz hafta laiklik talebini yükselten parti üyelerinin önce hedef gösterildiği, ardından gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, dün mahkemeye sevk edilenlen üç üyeyle birlikte toplam altı SOL Parti üyesinin laikliği savundukları gerekçesiyle ev hapsi cezasına çarptırıldığı, bu tabloyla birlikte mahkemelerin laikliği savunmayı suç haline getiren bir tutum sergilediği vurgulandı.

SİLAHLA TEHDİT!

Açıklamada tüm bu gelişmelere rağmen İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şeriat düzenine ve faşizme karşı siyasal çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi. Açıklamada ayrıca önceki gün akşam saatlerinde parti üyelerinin il binasında bulunmadığı bir sırada İstanbul İl Binası’na ve Üsküdar’daki pankart çalışmalarına yönelik saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Maskeli kişilerin il binasının giriş kepengine zarar verdiği, o sırada çevrede bulunan yurttaşların silahla tehdit edildiği bildirildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı da kaydedildi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

SOL Parti’nin açıklamasında söz konusu saldırıların “laik, demokratik ve devrimci Cumhuriyet” talebine yönelik olduğunu belirterek, Türkiye’nin şeriatçı bir düzen dayatmasıyla karşı karşıya bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, bu sürecin emperyalist politikalar ve iktidarın izlediği çizgiyle bağlantılı olduğu ifade edilirken saldırıların ve yargı kararlarının amacının laikliği ve demokrasiyi tasfiye etmek olduğu hatırlatılarak, "Demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceğiz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu saldırıların amacı açıktır: Laikliği ve demokrasiyi tasfiye etmek, din örtüsü altında zenginleşen tek adam rejimini, seçimlerin göstermelik olduğu bir saltanat düzeni olarak kalıcılaştırmaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Birleşeceğiz, geleceğimize sahip çıkacağız." Basın açıklamasına CHP, Halkevi, Kızıl Parti, TİP, EHP, Tüm Emekliler Sendikası, Levent Sporcular Parkı Forumu da destek verdi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eyleme katıldı.

Açıklamanın ardından konuşan Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:

SOL Parti’ye yönelik operasyonlar ve saldırılara karşı buradayız. Anayasanın ikinci maddesi "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir” demekte. SOL Partililer şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik devrimci Cumhuriyet pankartını astıkları için cezalandırılmak istendiler.

Bunun için dün akşam saldırıya uğradılar. Bu uygulama tükenmiş bir iktidarın yeni bir anayasa ihlalidir."