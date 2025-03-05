Taliban, Pakistan'da askeri bir tesise saldırdı: 12 ölü, 30 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki askeri tesise düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bannu bölgesinde dün akşam saatlerinde çoğunlukla güvenlik güçlerinin ofis ve evlerinin bulunduğu askeri alanın duvarına yakın yerde araçla bombalı saldırı yapıldı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR

Yetkililer, çatışmalarda, askeri alana girmeye çalışan saldırganların da öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Patlamaların şiddeti nedeniyle bölgedeki bazı evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığı belirtilirken, enkaz altında kalan insanlar olduğu kaydediliyor.

Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken, saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Dawn Gazetesi'nin haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı kınadı.

Söz konusu saldırıyı ise Talibanı'nın üstlendiği belirtildi.