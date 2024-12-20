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‘Taliban’ yorumunu reddetti

Dünya
  • 20.12.2024 05:00
  • Giriş: 20.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 20.12.2024 05:00
‘Taliban’ yorumunu reddetti

Dış Haberler

Suriye’de iktidarı ele geçiren El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, “Suriye’yi Taliban’a çevirecekleri” yorumlarını reddetti.

Batı medyasının “yeni gözdesi” Colani, BBC’ye verdiği röportajda “Suriye ve Afganistan’ın çok farklı olduğunu söyleyerek “Afganistan bir kabile toplumuydu. Suriye’de farklı bir zihniyet var” dedi.

Colani “Kurulacak yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini” vaat etti.

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