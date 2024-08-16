Taliban’ın üçüncü yılı: Tüm dünya sessiz kaldı

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Afganistan’da ABD ve NATO birliklerinin 20 yıllık işgalin ardından çekilmesiyle Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de yönetime gelişinin üzerinden üç yıl geçti. Uluslararası Af Örgütü, Taliban’ın üç yıllık iktidarına ilişkin yaptığı açıklamada baskıcı rejime karşı uluslararası tepkisizliğin Afgan toplumunda umut bırakmadığını kaydetti.

Afganistan ve birçok ülkeden 150’den fazla kişiyle 3 yıllık baskıcı rejimin ele alındığı belirtilen açıklamada “Taliban’ın Afganistan halkına, özellikle de kadınlara ve kız çocuklara yönelik insan hakları ihlallerinin ve uluslararası hukuk kapsamındaki suçlarının tamamıyla cezasız kaldığı” belirtildi. Af Örgütü Güney Asya Bölge Kampanyacısı Samira Hamidi, “Uluslararası toplum Taliban'ı işlediği suçlardan ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmadığı gibi, daha fazla zararı engelleyecek stratejik bir yaklaşım ortaya koyamadı. Hiçbir somut tedbirin alınmaması dünya için bir utanç kaynağı” dedi.

KİRLİ İŞBİRLİĞİ

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) ise, Taliban'ın Afganistan'da kadınlara ve çocuklara zulmü artarak devam ederken, dünya devletlerinin ise yaşananları görmezden geldiğini söyledi. Taliban'ı resmi olarak tanıdığını açıklayan devlet olmamasına rağmen başta Türkiye olmak üzere pek çok devletin gayriresmi görüşmelerle “Taliban rejimine fiili bir meşruiyet kazandırdığını” söyleyen EŞİK, “Bir zamanlar terörist gördükleri Taliban rejimini fiilen ‘tanıyan’ devletlerin, ‘kadın hakları konusunda tavsiyede bulunmaktan’ öteye gitmeyen tutumu kirli ve ikiyüzlü bir ataerkil işbirliğidir” dedi.