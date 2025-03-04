Talih Özcan kimdir? CHP Milletvekili Talih Özcan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Talih Özcan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Talih Özcan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Talih Özcan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Talih Özcan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

TALİH ÖZCAN KİMDİR?

Talih Özcan, 1958 yılında Adapazarı’nda doğmuştur. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü'nden mezun olmuştur.Rusça ve Abhazca bilmekte olup, orta düzeyde Almanca konuşmaktadır. 28. Dönem CHP Düzce milletvekili olan Talih Özcan evli ve 2 çocuk babasıdır.

TALİH ÖZCAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Talih Özcan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: