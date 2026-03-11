Talimat Bahçeli'den: MHP'li vekil ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaparak 27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"27. ve 28.Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."