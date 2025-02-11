Talimatla çalışmayız, faaliyetlerimiz suç değil

Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan ve Tolga Güney ile JINNEWS muhabiri Melike Aydın'ın mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. JINNEWS muhabiri Melike Aydın, mesleki faaliyetlerinin suç sayıldığını söyledi.

Gazeteci Semra Turan, "örgüt üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Semra Turan, MA'da çalıştığına işaret ederek, dosyaya delil olarak sunulan tüm suçlamaların mesleki faaliyetler olduğunun altını çizdi. Semra Turan, "Bizler gazeteciyiz. Kimseden talimat almayız. İlla bir talimat olarak algılanacaksa toplumun yaşadığı her sorun ve kamuoyunda duyulması gereken her olay bu ülkede yaşayan gazetecilere birer talimattır" dedi.

Tolga Güney ise, "Gözlerim ve vicdanımdan başka talimat aldığım bir yer yoktur" diyerek, beraatini istedi. Mahkeme, Aydın ve Güney'ın ev hapsi adli kontrol şartı ile Turan'ın adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi. Her 3 gazetecinin yurt dışı yasağı ise kaldırılmadı. Duruşmalar 12 Mayıs'a ertelendi.