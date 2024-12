Talisca, Fenerbahçe haberlerini yalanladı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki en önemli isim ise bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe ile Talisca arasında sözlü anlaşmaya varıldığını yazdı.

Galetti, Fenerbahçe'nin anlaşma şartlarını görüşmek üzere Al Nassr ile görüşmelere devam ettiğini ifade etti.

Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin, anlaşmanın başarısı konusunda olumlu düşünmeye devam ettiğini ifade etti.

🚨🤝 Verbal understanding reached between #Fenerbahce and #Talisca for a possible transfer during the winter session. 🟡🔵



🗣️ The 🇹🇷 club continues negotiations with #AlNassr to discuss the agreement terms.



📈 Fener remain positive about the success of the deal. 🐓⚽ pic.twitter.com/9T1B3CREU2