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Talisca, Fenerbahçe haberlerini yalanladı

Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasında sözlü anlaşmaya varıldığını yazdı. Talisca, söz konusu iddiaya ilişkin, "Yalan haber" dedi.

Spor
  • 04.12.2024 15:18
  • Giriş: 04.12.2024 15:18
  • Güncelleme: 04.12.2024 16:05
Kaynak: Haber Merkezi
Talisca, Fenerbahçe haberlerini yalanladı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki en önemli isim ise bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe ile Talisca arasında sözlü anlaşmaya varıldığını yazdı.

Galetti, Fenerbahçe'nin anlaşma şartlarını görüşmek üzere Al Nassr ile görüşmelere devam ettiğini ifade etti.

Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin, anlaşmanın başarısı konusunda olumlu düşünmeye devam ettiğini ifade etti.

TALİSCA YALANLADI

Talisca, Rudy Galetti'nin söz konusu haberini yalanladı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada Talisca, iddiaya ilişkin "Yalan haber" ifadelerini kullandı.

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.

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