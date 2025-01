Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca'nın transferi için gün sayıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Talisca, Fenerbahçe'ye katılmak üzere Al Nassr'dan ayrılıyor.

Romano, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın anlaşma sağladığını ve Talisca için Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını kaydetti.

Sağlık raporunun alındığını belirten Romano, seyahatin planlandığını belirtti.

🟡🔵 Anderson Talisca leaves Al Nassr to join Fenerbahçe, here we go!



Agreement in place between the clubs and contract until June 2026 for Talisca.



Medical booked and travel planned. pic.twitter.com/SS4s1Mf2UU