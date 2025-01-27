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Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Spor
  • 27.01.2025 11:24
  • Giriş: 27.01.2025 11:24
  • Güncelleme: 27.01.2025 11:28
Kaynak: Haber Merkezi
Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca'nın transferi için gün sayıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Talisca, Fenerbahçe'ye katılmak üzere Al Nassr'dan ayrılıyor.

Romano, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın anlaşma sağladığını ve Talisca için Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını kaydetti.

Sağlık raporunun alındığını belirten Romano, seyahatin planlandığını belirtti.

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Anderson Talisca'nın bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.

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