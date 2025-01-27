Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca'nın transferi için gün sayıyor.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Talisca, Fenerbahçe'ye katılmak üzere Al Nassr'dan ayrılıyor.
Romano, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın anlaşma sağladığını ve Talisca için Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını kaydetti.
Sağlık raporunun alındığını belirten Romano, seyahatin planlandığını belirtti.
🟡🔵 Anderson Talisca leaves Al Nassr to join Fenerbahçe, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025
Agreement in place between the clubs and contract until June 2026 for Talisca.
Medical booked and travel planned. pic.twitter.com/SS4s1Mf2UU
Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Anderson Talisca'nın bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.
🚨 Anderson Talisca bugün İstanbul'da olacak! https://t.co/o7rk9M26im— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 26, 2025