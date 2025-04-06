Talisca hat-trick yaptı, Fenerbahçe 4 golle kazandı

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen üstlendi.

Fenerbahçe bu mücadeleye, ‘Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko’ ilk 11’iyle çıktı.

Konuk ekip Trabzonspor ise ‘Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Banza’ ilk 11’iyle sahada yer aldı.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde topa daha fazla sahip olan taraftı. Trabzonspor’un 22’nci dakikada Zubkov ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. 25’inci dakikada Trabzonspor savunmasından topu kazanan Amrabat, Uğurcan Çakır’ın ileride olduğunu gördü ve topu kaleye yollamak istedi. Hızla yerine dönen Uğurcan Çakır topu kurtardı. 29’uncu dakikada Zubkov’un sağ taraftan kale önüne çevirdiği topta Banza’nın kafa vuruşu üst direkten döndü. 36’ncı dakikada Szymanski’nin ceza sahası içi sol çaprazından orta-şut karışımı vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri geldi. 45+4’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftaki Zubkov’un pasıyla merkezde buluşan Banza, ceza sahası çizgisinin üzerindeyken pasını sol taraftan ceza sahasına giren Draguş’a aktardı. Bu oyuncunun kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

48’inci dakikada Osayi-Samuel, ceza sahası sağ yan çizgisinde Mustafa Eskihellaç’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Önce serbest vuruş kararı veren hakem Mehmet Türkmen, VAR’dan gelen uyarının ardından penaltı noktasını gösterdi. 51’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Talisca, skoru eşitledi: 1-1. 60’ıncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftaki Dzeko’nun havadan ceza sahası yayına gönderdiği topu Mert Müldür, ceza sahası içindeki Tadic’e indirdi. Yerde kalan Tadic’in pas vermek istediği pozisyonda Banza’dan seken topla buluşan Skriniar, kaleyi cepheden gören pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 64’üncü dakikada Fenerbahçe, 3’üncü golü buldu. Sol taraftan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Maximin pasını penaltı noktasındaki Talisca’ya aktardı. Talisca’nın bekletmeden yaptığı vuruşta top Uğurcan’ın solundan ağlara gitti: 3-1. 77’inci dakikada Talisca kendisinin 3’üncü takımının 4’üncü golünü attı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Talisca’da kaldı. Talisca’nın bekletmeden gelişine sert şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 4-1.

Mücadele Fenerbahçe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

JOSE MOURINHO’DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynanan maçın ilk 11’inde 7 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, derbide ilk 11’de yer alan İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Talisca ve En Nesyri’yi Trabzonspor karşısında ilk 11’de sahaya sürmedi. Portekizli teknik adam bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Mert Müldür, Dusan Tadic, Saint Maximin ve Edin Dzeko’ya görev verdi.

KOSTIC, İSMAİL YÜKSEK VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Fenerbahçe’de Filip Kostic, İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Filip Kostic ve İsmail Yüksek teknik heyet kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi. İrfan Can Eğribayat ise gribal enfeksiyon sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Diego Carlos ve Rodrigo Becao’nun tedavileri devam ediyor.