Talisca sakatlandı: Portekiz kampına götürülmeyecek
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını duyurdu. Talisca, Portekiz kampına götürülmeyecek.
Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca arka adalesinden sakatlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Talisca, Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün (12 Temmuz Cumartesi) oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi.