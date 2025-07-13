Talisca sakatlandı: Portekiz kampına götürülmeyecek

Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca arka adalesinden sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Talisca, Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün (12 Temmuz Cumartesi) oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi.