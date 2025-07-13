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Talisca sakatlandı: Portekiz kampına götürülmeyecek

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını duyurdu. Talisca, Portekiz kampına götürülmeyecek.

Spor
  • 13.07.2025 19:08
  • Giriş: 13.07.2025 19:08
  • Güncelleme: 13.07.2025 19:14
Kaynak: AA
Talisca sakatlandı: Portekiz kampına götürülmeyecek
Fotoğraf: AA

Fenerbahçeli futbolcu  Anderson Talisca arka adalesinden sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Talisca, Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün (12 Temmuz Cumartesi) oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi.

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