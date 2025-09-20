Tallin’in müzelik Sovyet heykelleri

Çağrı YALGIN - Helsinki

Tallin yönetimi Sovyetler’in izlerini silmeye çalışırken pek çok heykel ve anıt kaldırıldı. Başkent Tallin’de, Millî Kütüphane önündeki küçük boş park da bunun çarpıcı bir örneği. Park boş, çünkü Sovyet döneminde dikilen Tunç Asker heykeli 2007’de buradan taşındı.

Sovyetler bu anıtı, iki Eston öğrencinin bir sene önce patlattığı bir heykel yerine 1947’de dikmişti. O öğrenciler de belki de bir sene önce havaya uçurulan Pärnu'daki Bağımsızlık Anıtı’nın intikamını almak istemişti.

TALLIN’İ FAŞİST İŞGALDEN KURTARANLARIN ABİDESİ

Resmî adı “Tallin’i Faşist İşgalden Kurtaranlar Abidesi” olan Tunç Asker’in dibinde, adına uygun olarak Nazilere karşı savaşırken hayatını kaybeden 12 asker gömülüydü. Eston politikacılarına göre heykel Molotov-Ribbentrop antlaşması ile Estonya’nın Sovyet nüfuz alanına bırakılmasının simgesiydi. Hükümet 2007’de anıtı kaldırmaya karar verince birdenbire büyük gösteriler düzenlendi. Gösterilerde başrolü soldan ziyade Rus azınlığın oynaması, yerleşik Estonlar ile göçmen Rus işçiler arasındaki gerginliği yansıtıyordu. Bu insanlar, 1960'lardan itibaren SSCB'nin diğer bölgelerinden gelip yeni inşa edilen dev banliyölere yerleşmişti. Yer yer şiddete varan gösteriler üzerine, dönemin cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves bir uzlaşı önerdi: Tunç Asker tamamen kaldırılmadı, Askerî Mezarlık’a taşındı. Olaylar böylece duruldu.

“Tallin’i Faşist İşgalden Kurtaranlar Abidesi” olan Tunç Asker de kaldırılanlardan.

Sovyetler döneminden kalan anıtlar Estonya Tarih Müzesi’nin başkent Tallin'deki Maarjamäe Konağı yerleşkesinde bir araya getirilmiş.

Maarjamäe Konağı’nın girişi.

ARKA BAHÇEDE ONLARCA HEYKEL YAN YANA

Gözden kaçırılır gibi binanın arkasına yerleştirilseler de güzelce dizilmişler ve her birine ayrıntılı açıklamalar eklenmiş. Müze içinde de Sovyet dönemine ait bir bölüm var. En ilginç gelenlerden birisi de kozmonotlar için Põltsamaa fabrikasında üretilen Kozmos marka marmelatlar. Kozmonotların reçellerinden tatmak isteyenler bugün de Estonya'da bir süpermarketten Põltsamaa reçellerini alabiliyor.

Bugün Tallin’e yolu düşenlerin mutlaka yolunun düşmesi gereken yerlerden bir tanesi Maarjamäe Konağı yerleşkesi. Müzenin arka bahçesinde yan yana dizili Lenin, Stalin, Sovyet heykelleri ve abideleri yakın tarihin tanıkları.